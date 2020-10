Manchester City sai na frente do Leeds United, mas cede empate em falha de Ederson

Após uma estreia com vitória sobre o Wolverhampton, o Manchester City vive uma instabilidade na Premier League. O time perdeu para o Leicester na última rodada e neste sábado (3) apenas empatou em 1 a 1 com o Leeds United, recém-promovido da segunda divisão inglesa.

A partida em Leeds terminou com mais finalizações (35) do que faltas (23), o que ajuda a explicar o tão esperado confronto entre Pep Guardiola, técnico mais vitorioso da história do Manchester City, e um dos ídolos dele, o argentino Marcelo Bielsa.

O jogo foi aberto, com o City pressionando a saída de bola do Leeds desde o início. Nos primeiros cinco minutos os visitantes já tinham conseguido uma finalização com Mahrez e uma bola na trave em falta cobrada por Kevin De Bruyne. A equipe se lançava para o ataque com Mendy e Foden pela esquerda, Mahrez e Ferrán Torres na direita e Sterling mais centralizado.

A partida também marcou a estreia do zagueiro português Rúben Dias, ex-Benfica, com a camisa do Manchester City. Ele formou dupla de zaga com Laporte.

O Leeds também apostava na marcação alta, mas não conseguia passar do meio de campo. A primeira finalização foi aos 13 minutos, uma cabeçada de Alioski que passou por cima do gol de Ederson. Na sequência Ferrán Torres teve uma oportunidade sem goleiro, mas Dallas evitou o gol do City.

O time da casa encontrava dificuldade em sair jogando e isso gerou o primeiro gol da partida, anotado por Sterling aos 17 minutos. O goleiro Illan Meslier mandou a bola pra frente, mas o City recuperou a bola e após uma arrancada de Mendy e triangulação com Ferrán Torres e Sterling, o camisa 7 costurou por dentro e arriscou um chute colocado que entrou no canto esquerdo do goleiro.

O gol deu mais tranquilidade ao Manchester City, que diminuiu o ritmo e viu o Leeds United dominar a posse de bola - aos 40 minutos de jogo, por exemplo, os mandantes tinham 78%. No final da primeira etapa, o atual vice-campeão inglês ainda levou um susto. Mendy errou domínio no setor defensivo e praticamente ajeitou a bola para Ayling, que foi em direção ao gol, cortou Laporte e deixou o zagueiro caído no chão e então Ederson salvou o City.

Insatisfeito com a derrota parcial, Marcelo Bielsa trocou duas peças no setor ofensivo. Um dos que ganharam oportunidade foi o atacante Rodrigo Moreno. O brasileiro naturalizado espanhol empatou a partida três minutos após entrar em campo. Após uma bola cruzada na área, Ederson saiu errado e a bola bateu em Mendy antes de sobrar para o camisa 20 fazer o primeiro gol dele com a camisa do Leeds United.

Guardiola também mexeu após sofrer o gol, colocando Bernardo Silva, que criou jogadas e finalizou duas vezes, mas não conseguiu levar perigo ao gol do Leeds. O brasileiro Fernandinho também arriscou um chute de fora da área, mas a bola saiu à direita de Meslier.

Os dois times continuavam buscando o gol e o City aparecia mais no ataque. Foden e Sterling também criaram boas chances, mas ninguém conseguiu balançar a rede. Acionado na reta final, Ederson também evitou a virada em arrancada de Bramford pela ponta esquerda. O inglês ficou cara a cara com o goleiro, mas desta vez o brasileiro conseguiu travar o chute e o placar terminou 1 a 1.

Classificação e próximos jogos

Após uma sequência de cinco jogos em 12 dias, o Manchester City agora terá um tempo para descansar. O time vai ceder alguns jogadores para a data Fifa que acontece neste mês e volta a campo apenas no dia 17, quando disputa o clássico diante do Arsenal.

O Wolverhampton é o próximo adversário do Leeds, que terá mais uma partida dentro de casa e um tempo maior para descanso, visto que o duelo está marcado para o dia 19.

Com 100% de aproveitamento até agora, o Everton lidera a Premier League, com 12 pontos. Leicester, Liverpool, Chelsea e Leeds United completam o G5.

O time de Marcelo Bielsa soma sete pontos em quatro partidas. Já o Manchester City aparece em 10º lugar, com quatro pontos, mas com um jogo a menos do que o rival deste final de semana.