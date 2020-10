Novo jogador do Manchester United, Cavani elogia clube: “Um dos maiores clubes do mundo”

Um dos principais jogadores uruguaios da atualidade, o atacante Edinson Cavani estava sem clube desde sua saída do Paris Saint-Germain e, com isso, resultou em especulações sobre sua possível vinda ao Brasil, principalmente no Grêmio. O jogador, porém, continua na Europa e irá defender o Manchester United na temporada 2020-21, com opção de prorrogação por mais um ano.

Em suas primeiras palavras como atleta Red Devil, Cavani fez muitos elogios ao clube inglês e admitiu ansiedade por voltar a jogar.

“O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, por isso é uma verdadeira honra estar aqui. Eu trabalhei muito durante o tempo livre e me sinto ansioso para competir e representar este incrível clube. Joguei na frente de alguns dos torcedores mais apaixonados pelo futebol durante minha carreira e sei que será o mesmo em Manchester. Mal posso esperar para experimentar a atmosfera de Old Trafford, quando for seguro para os torcedores retornarem.”

“Estou ansioso para continuar a escrever minha pequena história dentro do livro do futebol e sei que é por isso que meu foco tem que permanecer o mesmo de sempre - trabalho, trabalho, trabalho. Tive uma conversa com o treinador e isso aumentou meu desejo de vestir esta bela camisa”, complementou.

Satisfeito com a contratação, o técnico Ole Gunnar Solskjaer também fez elogios ao uruguaio.

“Edinson é um profissional experiente que sempre dá tudo por sua equipe. Seu recorde de gols pelo clube e pela seleção é fantástico e temos o prazer de contratar um jogador de seu calibre. Ele trará energia, poder, liderança e uma grande mentalidade ao elenco, mas, o mais importante, ele trará gols. Ele teve uma carreira brilhante até agora, ganhando troféus em quase todos os clubes pelos quais jogou, e ainda tem muito mais para dar ao mais alto nível.”

“A oportunidade de nossos jovens jogadores aprenderem com um dos maiores goleadores da Europa nos últimos 10 anos é fantástica e irá realmente beneficiá-los indo adiante. Edinson sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso e estamos todos ansiosos para vê-lo causar impacto no Manchester United", finalizou Solskjaer.

O jogador de 33 anos representou clubes como Palermo, Napoli e PSG na carreira e soma 341 gols e 65 assistências em 556 jogos oficiais. Na Seleção Uruguaia contribuiu com 50 gols em 116 partidas. Cavani também conquistou muitos títulos, sendo seis vezes campeão francês e artilheiro em Serie A e Ligue 1.

No ataque do Manchester United, o uruguaio terá companhia de Martial, Greenwood, Ighalo e Pellistri na briga pela titularidade do time na posição.