Principal jogador do Bangkok United, Vander revela metas a serem atingidas na temporada

Um dos principais nomes do futebol tailandês nas últimas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, revelou estar vivendo uma expectativa grande para os próximos meses. Para ele, a meta é encerrar o ano com boas atuações com a camisa do Bangkok United.

"Estou fazendo uma ótima temporada mais uma vez e agradeço ao Bangkok e a todos aqui por isso. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar a equipe dentro e fora de campo”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, o grupo quer terminar o ano com vitórias.

“Estamos lutando muito para encerrarmos o ano com vitórias e com o Bangkok brigando entre os primeiros colocados. Estamos muito motivados por isso", falou.