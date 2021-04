Rômulo comenta passagem pela Coreia do Sul e espera futuro definido em breve

Titular absoluto do Busan IPark há três temporadas e um dos destaques da equipe coreana, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, está em fim de contrato com o clube coreano. Segundo o jogador, que foi peça-chave para o Busan nestes anos, seu desejo é definir o futuro em breve.

“Estou em fim de contrato no Busan e ainda não houve uma definição sobre meu futuro, mas estamos conversando e estudando todas as possibilidades. Devemos definir isso nos próximos dias”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua passagem pelo futebol coreano, até aqui, foi muito especial.

“O futebol coreano me fez evoluir muito dentro de campo. Agradeço muito a todos por isso. Só tenho gratidão pelo país e pelo clube", falou.