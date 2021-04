Neymar completa 100 jogos no PSG com goleada e celebra parceria com Mbappé

Na abertura da 21ª rodada da Ligue 1, o PSG bateu o Montpellier no Parc des Princes e construiu um 4 a 0 que mantém o clube na liderança.

"Gosto muito dos gols e assistências e quero continuar ajudando ainda mais meus companheiros. Agradeço também a Kylian pelo passe, também foi importante para ele marcar e recuperar a confiança", comemorou Neymar, que nesta sexta-feira (22) realizou o centésimo jogo dele com a camisa do time francês.

Além da assistência, Mbappé marcou dois gols e sofreu a falta que ocasionou a expulsão do goleiro rival. O cartão de visitas foi aos 34 minutos, quando deixou seu talento fluir ao receber de Di María e tocar por cima do goleiro.

"É importante ser decisivo, mas acima de tudo é importante vencer bem, pois vínhamos de resultados apertados. Esta goleada em casa foi importante; um jogo muito mais controlado, uma ótima atuação da equipe e estamos orgulhosos", acrescentou o francês.

O PSG começou melhor, mas ninguém esperava que em menos de 20 minutos o técnico Michel Der Zakarian teria que sacar um meio-campista para colocar um goleiro, já que o titular Jonas Omlin atingiu Mbappé e recebeu o cartão vermelho após revisão do VAR.

Foto: C.Gavelle / PSG

O time da casa foi para o vestiário com 1 a 0 no placar, mas deslanchou na etapa final marcando três gols num intervalo de quatro minutos. Neymar ampliou, Icardi fez o terceiro e Mbappé decretou a goleada.

"As circunstâncias da partida ajudaram um pouco, como a expulsão do goleiro do Montpellier. Estamos satisfeitos com este resultado, obtido com muito profissionalismo. Jogamos muito bem. Os três pontos são importantes para manter nossa posição de liderança, mas também porque a equipe precisa progredir e obviamente fica sempre mais fácil após uma vitória", concluiu o técnico Mauricio Pochettino.