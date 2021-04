Em nono lugar na Premier League, Chelsea anuncia demissão do técnico Frank Lampard 

Se a primeira temporada de Frank Lampard à frente do Chelsea foi positiva com plantel mais limitado, a expectativa era de que o time londrino teria mais êxito em 2020-21 com os reforços de peso contratados. Contudo, o momento atual é diferente e os Blues anunciaram nesta segunda-feira (25) a demissão do treinador.

Em nota oficial, o clube mencionou que a decisão foi difícil de ser tomada, além da gratidão que sente por Lampard, mas que não estava satisfeito com os últimos resultados, considerado abaixo das expectativas.

“Esta tem sido uma decisão muito difícil, e não uma decisão que o proprietário e a diretoria tenham tomado de ânimo leve. Somos gratos a Frank pelo que ele conseguiu em seu tempo como treinador principal do clube. Entretanto, os resultados e desempenhos recentes não corresponderam às expectativas do clube, deixando-nos no meio da tabela [de classificação] sem nenhum caminho claro para uma melhoria sustentada. Nunca pode haver um bom momento para demitir uma lenda do clube como Frank, mas após longa deliberação e consideração, foi decidido que agora é necessária uma mudança para dar ao clube tempo para melhorar o desempenho e os resultados nesta temporada”.

Por fim, o dono Roman Abramovich também ressaltou a difícil mudança, mas que na visão dele, era necessária.

“Esta foi uma decisão muito difícil para o clube, até porque tenho um excelente relacionamento pessoal com Frank e tenho o maior respeito por ele. Ele é um homem de grande integridade e tem a mais alta ética de trabalho. Entretanto, nas circunstâncias atuais, acreditamos que é melhor mudar de treinador”.

Lampard foi contratado em julho de 2019 após boa passagem no Derby County e, em 18 meses, somou 44 vitórias, 15 empates e 25 derrotas em 84 jogos. Na atual temporada da Premier League, o Chelsea se encontra na modesta nona colocação, com 29 pontos em 19 partidas. O último jogo do ex-meia no comando do clube foi neste domingo (24): vitória sobre o Luton Town, da segunda divisão, pela Copa da Inglaterra.

O clube irá ao mercado para definir o próximo treinador. De acordo com o jornalista Raphael Honigstein, o alemão Thomas Tuchel, ex-PSG, pode assumir o cargo.