Com gol no fim, Lyon vence Bordeaux e assume liderança provisória de Ligue 1

Na abertura da 22ª rodada da Ligue 1, Lyon e Bordeaux se enfrentaram nesta sexta-feira (29), no Parc Olympique Lyonnais. O time da casa tomou susto, mas conseguiu a vitória por 2 a 1 com Toko Ekambi e Dubois, enquanto Kalu marcou a favor dos visitantes.

O primeiro tempo se destacou pelo domínio do OL, que comandou as ações com 60% de posse de bola e, aos 32, abriu o placar com Toko Ekambi. Em jogada pela direita, a bola sobrou para o camisa 7, que bateu bem e mandou ao fundo das redes.

Na segunda etapa, porém, a equipe mandante não manteve o ritmo, além da melhora do adversário, e cedeu empate aos 55. Na jogada trabalhada com tranquilidade nos passes, Kalu recebeu assistência de Oudin na direita e fuzilou o gol de Anthony Lopes, que não conseguiu evitar.

O Bordeaux continuou superior na etapa final, além de arriscar 11 finalizações e acertar duas no alvo, mas não conseguiu ampliar a vantagem e também não conseguiu impedir o segundo tento do Lyon no jogo, que nos acréscimos, aos 92, marcou o gol salvador com Dubois. O lateral recebeu cruzamento de Cornet na esquerda e anotou um golaço.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Lyon assumiu a liderança provisória da Ligue 1, com 46 pontos, e um a mais que PSG e Lille, que ainda jogarão na rodada. Por outro lado, o Bordeaux se encontra na sétima colocação, com 32 pontos.

Na próxima rodada, os times voltam a campo na quarta-feira (3): o Bordeaux recebe o Lille, às 15h, enquanto o Lyon visita o Dijon, às 17h.