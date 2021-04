Sevilla: Exame médico descarta edema ósseo, mas Lucas Ocampos pode ter rompido os ligamentos

Apesar da vitória por 3 a 0 diante do Getafe, o Sevilla concentra suas atenções com a situação de Lucas Ocampos. Durante a partida na tarde deste sábado (6), o atacante argentino sofreu uma lesão provocada pelo zagueiro Djené, que ocasionou na substituição forçada do jogador e consequentemente sua ida para o hospital tratar do problema.

Confirmado em nota oficial do clube, um edema ósseo está descartado em Lucas Ocampos, porém o clube aguarda novos exames para sinalizar a gravidade da lesão. É estimado que o ligamento do tornozelo esquerdo do jogador tenha sido rompido e mediante a isso, um prazo de recuperação é incalculável no momento.

O acidente que aconteceu aos 58 minutos de jogo, motivou a expulsão de Djené após o árbitro da partida consultar o VAR. Junto do defensor do Getafe, ambos os treinadores - Loterpegui (Sevilla) e Bordalás (Getafe) também foram retirados de campo após forte discussão, onde ambos levaram cartão vermelho.

Com gols de Munir, Papu Gómez e En-Nesyri, os mandantes venceram por 3 a 0.

Sendo assim, apesar da vitória e a conquista de 42 pontos e a 3a colocação na La Liga, o Sevilla perde por tempo indeterminado seu principal ofensivo. O Departamento de Comunicação anuncia que nas próximas horas deverá atualizar detalhes da lesão de Ocampos, após novos exames com os médicos do próprio Sevilla.