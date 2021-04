Dupla Kane-Son decide e dá vitória ao Tottenham contra West Bromwich

Após dolorosa derrota para o rival Chelsea no jogo anterior, o Tottenham voltou a campo neste domingo (7) para encarar o West Bromwich, no Tottenham Hotspur Stadium, em confronto válido pela 23ª rodada da Premier League. Protagonistas dos Spurs na atual temporada, Harry Kane e Heung-Min Son marcaram os gols da tranquila vitória por 2 a 0.

Do início ao fim, a partida foi muito movimentada pelo time londrino, que comandou as principais ações em campo, mas não conseguiu colocar essa superioridade em vantagem na primeira etapa. Enquanto os mandantes se lançavam com facilidade ao ataque, os visitantes pouco conseguiam avançar a linha do meio-campo.

Para o segundo tempo, o Tottenham voltou disposto a matar o jogo. O goleiro Johnstone tentou, ao máximo, salvar os Baggies e fez quatro defesas ao todo. Contudo, aos 54, a persistência deu resultado e Harry Kane, um dos principais destaques do confronto, recebeu passe de Hojbjerg para finalizar e abrir o placar.

Os Spurs precisaram de apenas mais quatro minutos para ampliar a vantagem: aos 58, o brasileiro Lucas puxou contra-ataque no meio, correu próximo à entrada da área e passou para Son chutar ao fundo das redes. O West Brom buscou descontar com Diagne em duas oportunidades, porém o atacante estava em posição de impedimento nesses dois lances. No fim, os Spurs seguraram o triunfo com tranquilidade.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Tottenham se encontra atualmente na sétima colocação, com 36 pontos. O West Bromwich, por sua vez, ocupa a penúltima posição, com apenas 12 pontos em 23 jogos.

Na próxima rodada, o Tottenham visita o Manchester City no sábado (13), às 14h30, enquanto o West Bromwich recebe o Manchester United no domingo (14), às 11h. Antes, os Spurs terão jogo decisivo diante do Everton na quarta-feira (10), fora de casa, às 17h15, pelas oitavas de final da FA Cup (Copa da Inglaterra).