Meia Baltazar valoriza três jogos de invencibilidade do Sion e projeta sequência positiva

Revelado nas categorias de base do Vila Nova, o meia Baltazar esteve entre os titulares do Sion no último sábado (13) no empate por 1 a 1 diante do St. Gallen, pela Super Liga Suíça. O atleta de 20 anos soma 36 jogos pela equipe principal do Sion, sendo 29 destes pela elite do país europeu. De olho na sequência da temporada, o jogador projetou o próximo confronto do seu time diante do Zürich, terceiro colocado da competição.

"É um jogo de seis pontos e muito importante para nós. Sabemos da dificuldade que teremos para jogar contra eles em Zurich, mas temos muita bola para irmos lá e trazer a vitória pra casa. Vamos em busca de uma sequência boa no campeonato que está muito equilibrado e queremos estar na ponta da tabela".

Na oitava colocação, com 21 pontos, o Sion não perde há três jogos, sendo dois empates e uma vitória neste período. De olho na parte de cima da tabela de classificação, Baltazar avaliou o momento da equipe confiante pela recuperação no campeonato.

"A colocação na tabela não é o que realmente queremos, mas estamos muito focados no campeonato e há três jogos sem perder. Queremos fazer uma sequência boa de vitórias para alçar voos maiores na competição".