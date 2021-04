Fim de uma era: Pirelli não vai estampar uniforme da Internazionale após 27 anos

O logo da Pirelli esteve presente no uniforme da Internazionale por quase três décadas, porém o contrato com a empresa deve expirar no final da temporada e, provavelmente, não será renovado.

Em entrevista ao "Gr Parlamento", o CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, comunicou que a empresa não estampará mais o uniforme da equipe.

“Vamos manter um vínculo com a Internazionale, não seremos mais o patrocinador da camisa, mas queremos manter um relacionamento”, explicou.

O CEO também decidiu falar a respeito da situação com os proprietários da Internazionale, Suning, que venderam uma participação de 23% em sua empresa no fim de semana visando mais investimento ao clube.

“Temos que nos atentar aos fatos, eles injetaram dinheiro e a empresa confirmou seu compromisso com a Internazionale. Por isso, acho que deve haver um caminho normal ”, afirmou.