Bruno Nascimento comemora boa fase no Al-Khalidiyah

Titular do Al-Khalidiyah, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo de produção com todos.

“Venho trabalhando muito para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar dentro e fora de campo. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história bonita no clube. Essa é a minha meta”, afirmou.

Ainda de acordo com o defensor, o elenco tem feito de tudo para encerrar o campeonato com vitórias.

“Estamos lutando muito para encerrar o campeonato com vitórias. O grupo está muito motivado para que isso seja possível”, falou.