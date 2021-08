Com destaque para Roma e Tottenham, Conference League define fase de grupos em sorteio

A Uefa Europa Conference League será a 3terceiro maior competição de clubes europeus, ficando atrás da Liga dos Campeões e da Liga Europa, com sua primeira edição acontecendo em 2021-22. O campeonato conta com 32 clubes, tendo Tottenham e Roma como grandes favoritos.

As equipes de cada grupo se enfrentam fora e dentro de casa, com os dois primeiros colocados dando continuidade em suas campanhas europeias.

Os primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final, enquanto os segundos classificados vão para um playoff, onde terão que jogar contra equipes que terminarem a Europa League em terceiro lugar.

O destaque vai para o grupo do Tottenham, que é, na teoria, o mais equilibrado, com Rennes, da França, Vitesse, da Holanda, e Mura, campeão da Eslovênia. A Conference League também marca a estreia de um time de Gibraltar em fases de grupos de competições europeias - o representante é o Lincoln Red Imps.

Confira os grupos

Grupo A

Lask (Áustria)

Maccabi Tel Aviv (Israel)

Alashkert (Armênia)

Helsinki (Finlândia)

Grupo B

Gent (Bélgica)

Partizan de Belgrado (Sérvia)

Flora Tallin (Estônia)

Anorthosis (Chipre)

Grupo C

Roma (Itália)

Zorya Luhanks (Ucrânia)

CSKA Sofia (Bulgária)

Bodø/Glimt (Noruega)

Grupo D

AZ Alkmaar (Holanda)

FC Cluj (Romênia)

Jablonec (República Tcheca)

Randers (Dinamarca)

Grupo E

Slavia Praga (República Tcheca)

Feyenoord (Holanda)

Union Berlin (Alemanha)

Maccabi Haifa (Israel)

Grupo F

FC Copenhague (Dinamarca)

PAOK (Grécia)

Slovan Bratislava (Eslováquia)

Lincon Red Imps (Gibraltar)

Grupo G

Tottenham (Inglaterra)

Rennes (França)

Vitesse (Holanda)

Mura (Eslovênia)

Grupo H

Basel (Suíça)

Qarabag (Azerbaijão)

Kairat Almaty (Cazaquistão)

Omonia Nicosia (Chipre)

A primeira rodada da fase de grupos da Conference League acontece no dia 16 de setembro, e a última no dia 9 de dezembro. As oitavas de final estão previstas para março de 2022, e as quartas e semifinais acontecem entre abril e maio.

A decisão da Conference League será no dia 25 de maio de 2022, no estádio Nacional de Tirana, capital da Albânia.