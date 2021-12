Classificação tranquila dos favoritos, festa após ser goleado e surpresas marcam Coupe de France

O fim de semana na França foi reservado para uma das maiores competições do mundo. A Coupe de France é democrática, permite a participação de todas as equipes (profissionais e amadoras) que existem na França nos territórios administrados pelo país ao longo do mundo (Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Mayotte, Nova Caledônia, Reunião, Taiti, Saint-Martin e Saint-Pierre e Miquelon). Ao todo, são 7.303 times participantes. Desde a última quinta-feira (16), é disputada a nona fase, a primeira da fase final, quando as 20 equipes que estão na primeira divisão fazem suas estreias. Nas 32 partidas realizadas, clássicos foram disputados, maiores campeões obtiveram suas classificações e houve espaço para surpresas.

Estreia e confusão

A primeira e única partida realizada na quinta-feira (16) foi entre Valenciennes x Strasbourg. No Stade du Hainaut, em Valenciennes/FRA, a equipe da Alsácia-Lorena venceu por 1 a 0, com gol marcado por Habib Diallo. Na sexta-feira (17), veio o episódio negativo. No Stade Charléty, em Paris/FRA, o Paris FC recebeu o Lyon. Os parisienses abriram o placar com Gaëtan Laura, enquanto os lioneses empataram com Moussa Dembélé no fim do primeiro tempo. Durante o intervalo, houve confusão entre as torcidas, o que gerou em correria, invasão do gramado e intervenção policial. Com isso, não teve a disputa do segundo tempo após não haver condições de segurança para a sequência da partida. É o único confronto indefinido, uma vez que os tribunais irão decidir o que fazer.

Troyes e Lorient eliminados no sábado

As primeiras surpresas ocorreram no sábado (18), não apenas entre clubes da primeira divisão, mas também com clubes de divisões inferiores, que levaram a melhor em duelos contra equipes mais bem colocadas na temporada. Exemplo disso foi o confronto entre Cannes x Dijon. Os Dragões, que estiveram na elite por 22 temporadas e hoje está na quinta divisão, venceram os Vermelhos nos pênaltis por 4 a 2, após empate no tempo normal em 1 a 1. Vale lembrar que o Dijon foi rebaixado à Ligue 2 no último mês de maio.

Na fase em que entram os clubes da Ligue 1, dois foram eliminados logo em suas primeiras aparições no sábado (18). No Stade de l’Aube, em Troyes/FRA, o Troyes não saiu do empate em 1 a 1 contra o Nancy, da Ligue 2, mesmo com três jogadores a mais durante o tempo normal. Apesar de três de seus atletas serem expulsos, os Chardons venceram por 4 a 2 nos pênaltis.

O Lorient também deu adeus à competição, mas foi eliminado pelo Rennes, outro integrante da divisão principal do futebol gaulês. No Roazhon Park, em Rennes/FRA, o Stade Rennais fez valer o mando de campo e venceu por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Warmed Omari.

Maiores vencedores classificados e goleada do Bordeaux

No encerramento da nona fase do segundo torneio mais importante da França, os principais favoritos não deram espaço para façanhas. Dos cinco maiores vencedores da competição, quatro entraram neste domingo (19) e todos venceram. PSG, OM, ASSE e ASM tiveram vitórias tranquilas contra clubes de divisões inferiores.

No Vélodrome, em Marselha/FRA, o Olympique de Marseille goleou o Cannet-Rocheville por 4 a 1, com três gols do centroavante Arkadiusz Milik. No Stade Bauer, em Paris/FRA, o Monaco contou com seu artilheiro Ben Yedder para marcar dois gols e vencer o Red Star por 2 a 0. Por sua vez, o Saint-Étienne venceu sem sustos o Lyon-La Duchère no Stade de Balmont, em Lyon/FRA, por 1 a 0, com tento assinalado por Arnaud Nordin.

A maior goleada veio no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux/FRA. O Bordeaux enfrentou o Jumeaux de Mzouazia, da pequena ilha de Mayotte, situada no Oceano Índico entre Madagascar e Moçambique. O Os donos da casa não tiveram piedade e golearam por 10 a 0, com o principal destaque para os quatro tentos assinalados M’Baye Niang. Completaram o placar elástico Medioub, Pembélé (duas vezes), Dilrosun, Sissokho e Josh Maja. Porém, apesar do resultado negativo, a equipe de Jumeaux comemorou com seus torcedores após o fim do jogo. É o melhor desempenho do pequeno clube.

La célébration des joueurs des @jumeauxmzouazia avec le Virage Sud !

Bravo aux joueurs Mahorais pour leur parcours 👏👏👏 pic.twitter.com/rRMCg1vkWa — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 19, 2021

Campeão de seis das últimas sete edições, o Paris Saint-Germain se classificou com total domínio e facilidade. O PSG venceu o Feignies, da quinta divisão, por 3 a 0. Mbappé (duas vezes) e Mauro Icardi marcaram os gols do jogo disputado no Stade du Hainaut, casa do Valenciennes, justamente o estádio que abriu a série de jogos no fim de semana.

Próxima fase

A próxima fase da Coupe de France será a 16avos de final, ou a décima rodada da atual edição do torneio. Conforme os cruzamentos já definidos pela Federação Francesa de Futebol (FFF) anteriormente, alguns jogos irão ganhar destaque pela relevância e pelo momento vivido pelos times envolvidos, a exemplo de Brest x Bordeaux, Montpellier x Strasbourg e Lens x Lille, o Derby do Norte. A tabela ainda será definida, mas os jogos serão disputados nos dias 2 e 3 de janeiro de 2022. Abaixo, veja todas as partidas disputadas neste fim de semana e os confrontos da próxima fase.

Derby du Nord entre Lens x Lille será um dos principais confrontos na próxima fase da Copa da França | Divulgação/RC Lens

Resultados da nona fase da Copa da França (classificados em negrito)

Confrontos da fase 16avos de final