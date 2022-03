Macario lamenta virada do Lyon: "Futebol é assim"

Nesta tarde de quarta-feira (23), Juventus e Lyon protagonizaram uma grande partida em Turim, pelas quartas de final da UEFA Women's Champions League, que terminou com vitória italiana por 2 a 1 de virada.

Apesar de todo o cenário negativo, tendo uma jogadora expulsa e suspensa para a próxima partida, e também, o placar reverso, não foi um jogo ruim da equipe francesa. Porém, a partida se transformou em um pesadelo após a expulsão de Carpenter, fazendo com que a equipe precisasse se defender mais. Apesar do revés e da derrota, em toda a estatística, as Lyonnaises foram superiores. O que mostra que, mesmo com um a menos, as francesas ainda foram guerreiras, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Macario, autora do gol das Lyonnaises falou sobre a equipe ter pecado lá na frente, e também, exaltou a equipe adversária que fez uma ótima partida e está num pico de crescimento.

"Controlamos o jogo a maior parte do tempo, mas o futebol é assim. Quando não se marca, há o risco de sofrermos. A Juventus é uma grande equipe, está cada vez melhor e tem um grande treinador também", frisou.

A equipe francesa terá uma certa vantagem para a partida da volta: jogar em casa. Fora isso, terão de mostrar porque ainda estão no topo pela briga de serem as melhores, correndo atrás do revés de um gol negativo. Conquistando uma vitória simples de pelo menos um gol de diferença, a partida será decidida nos pênaltis. Caso as francesas façam dois ou mais de vantagem, serão classificadas diretamente.

“Tentamos controlar este jogo. O cartão vermelho é um ponto de virada. Estamos muito decepcionadas. Infelizmente, não fizemos o trabalho hoje. Continuamos focados para o jogo de volta. Vai ser diferente em casa com o público", finalizou Macario.

A partida de volta contra a Juventus acontece na próxima quinta-feira (31), no Parc Olympique Lyonnais, às 16h. Carpenter, pela expulsão no jogo de hoje, está de fora da decisão.