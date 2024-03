Treinadores se enfrentam pela última vez na Premier League após sete anos de mútua admiração e uma intensa rivalidade entre Liverpool e Manchester City; jogo vale liderança da Premier League.

Com o anúncio da saída de Klopp ao final da temporada do Liverpool, a partida deste domingo encerra, momentaneamente, uma história que completará 30 capítulos. Coincidentemente – ou apenas uma obra bem elaborada do destino – o local do último encontro entre os rivais no futebol inglês será o mesmo palco do primeiro embate: Anfield.

Único treinador a desbancar a hegemonia do Manchester City nas últimas cinco temporadas da Premier League, Klopp tem um retrospecto favorável contra Guardiola. Além do Campeonato Inglês, os técnicos se enfrentaram pela Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da Inglaterra.