A sequência negativa do Watford na Championship, com três derrotas e um empate nas últimas cinco partidas, já incomodava. E ela teve fim neste sábado (16), quando a equipe venceu o Birmingham, fora de casa, por 1 a 0. Matheus Martins,, único brasileiro do elenco, entrou no segundo tempo do jogo.

Com o resultado, o Watford chegou aos 48 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela, enquanto o Birmingham está com 39, na 21ª posição, uma à frente da zona de rebaixamento.



Em um jogo truncado e nervoso, o único gol da partida saiu aos 44 do primeiro tempo, marcado por Emmanuel Dennis. O brasileiro Matheus Martins, que entrou no segundo tempo, chegou aos 44 jogos pela equipe inglesa. Na carreira, como profissional, são 55. Ele falou sobre a importância do resultado.



“Essa vitória foi muito importante para que a gente consiga retomar o caminho dos resultados positivos. Vínhamos de uma sequência ruim, onde as coisas estavam escapando nos detalhes, mas hoje conseguimos manter essa concentração do início ao fim, soubemos sofrer e conquistar os três pontos, que era o mais importante. Vamos seguir trabalhando para seguir buscando os melhores resultados possíveis”, afirmou.



O próximo compromisso do Watford é apenas no dia 29 deste mês, quando recebe o Leeds, pela 39ª rodada da Championship.