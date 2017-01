Resultado Milan x Napoli Campeonato Italiano 2016/17 (1-2)

Confira nosso pós-jogo: Napoli decide nos minutos iniciais, vence Milan no San Siro e segue na cola da Juventus

Encerramos mais uma transmissão de jogo do futebol italiano pela VAVEL Brasil, mas fique conosco para acompanhar o pós-jogo, que estará no ar em breve. Até a próxima, leitor!

Com gols logo no início do primeiro tempo, o Napoli vence o clássico contra o Milan, por 2 a 1, no San Siro, em jogo válido pela 21ª rodada da Serie A. Insigne e Callejón marcaram os gols da equipe de Nápoles, enquanto Kucka descontou a favor do Diavolo.

95' FIM DE JOGO!

95' Calabria arrisca de fora da área e a bola sobe muito.

94' Suso cobra falta na área e Donnarumma (sim, ele estava na área) cabeceia, mas Reina defende.

90' Cinco minutos de acréscimos.

89' UHHHH! Paletta sobe no quinto andar e quase empata o jogo em um cabeçada perigosa.

88' Posse de bola: Milan 57% x 43% Napoli.

86' Substituição no Milan: sai Pasalic; entra Niang.

85' Substituição no Napoli: sai Allan; entra Rog.

84' Mertens tenta cruzamento para a área, mas Gómez intercepta e a bola sai para a linha de fundo. Escanteio.

82' Cartão amarelo para Callejón, atacante do Napoli.

80' Com duas linhas de quatro compactas, Napoli se fecha bem e impede a infiltração do ataque milanista.

74' Substituição no Napoli: sai Hamsík; entra Zielinski.

74' Substituições no Milan: saem Sosa e Bacca; entram Bertolacci e Lapadula.

73' Napoli sai em contragolpe após cobrança de escanteio do Milan e pega a defesa do Diavolo desguarnecida; mas Bonaventura tira a bola dos pés de Mertens no tempo certo.

70' DONNARUMMA! Mertens recebe ótimo passe às costas da zaga do Milan e tenta a chance de marcar o terceiro, mas o goleiro rossonero de 17 anos faz boa defesa e evita o gol.

68' Milan sai rápido em contra-ataque, Bacca abre espaço e busca a finalização colocada, mas pega mal na bola e facilita a vida de Reina.

63' Insigne arremata de perna esquerda e leva perigo à meta do Milan.

61' Substituição no Napoli: sai Jorginho; entra Diawara.

60' Na ponta direita, Suso abre espaço para o meio e arrisca o chute, mas a finalização sobe muito.

59' QUASE UM GOL ANTOLÓGICO! Insigne vê Donnarumma adiantado e tenta um gol do meio-campo, mas a bola cai na rede por cima da meta rossonera.

58' Milan segue pressionando.

56' Bacca tenta simular pênalti e é advertido com o cartão amarelo.

54' UHHH! Bonaventura cruza e Abate manda rasteiro para o meio da área, mas ninguém toca na bola.

52' PASSOU PERTO! Cobrança de falta venenosa de Insigne quase para dentro do gol de Donnarumma.

51' Cartão amarelo para Gómez, zagueiro do Milan.

48' PRESSÃO DO MILAN! Após escanteio, a bola sobra para Sosa, que pega de primeira e exige boa defesa de Reina.

47' NA TRAVEEEE! Bonaventura faz boa jogada, leva para o meio e toca para Abate. O lateral-direito do Milan cruza na cabeça de Pasalic, que manda na trave.

46' Bola rolando novamente no gramado do San Siro!

Jogadores dos dois times voltam a campo para o início do segundo tempo.

Fim do primeiro tempo no San Siro: Milan 1x2 Napoli. Visitantes abriram dois gols (Insigne e Callejón) de vantagem, mas os rossoneri diminuíram com Kucka.

46' No último lance do primeiro tempo, Suso cobra falta perigosa, que passou por cima do travessão.

46' Tonelli faz falta perigosa em Bacca, que sairia na cara do gol, e o zagueiro napolitano toma o cartão amarelo.

45' Um minuto de acréscimo.

45' Jorginho tenta o chute de fora da área, mas a bola explode na zaga rossonera e sobe.

44' Bonaventura dribla Hysaj, avança e cruza rasteio à área; Albiol afasta o perigo.

42' Apesar do gol sofrido, o Napoli segue marcando em cima, para não deixar que o Milan cresça na partida.

38' Cartão amarelo para Strinic, lateral-esquerdo do Napoli.

37' Jorginho e Tonelli erram na saída de bola, Kucka fica com a redonda e bate no canto de Pepe Reina. Milan diminui.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

36' IMPEDIDO! Suso acha Bacca infiltrando no meio da defesa do Napoli, mas o atacante italiano estava impedido.

35' QUASSSEEE! Bonaventura cruza na cabeça do zagueiro Gómez, que testa firme e a bola passa raspando a trave de Reina.

32' Milan chega com perigo à linha de fundo, mas o cruzamento de Abate para na zaga napolitana.

31' Milan toca a bola no campo defensivo, esperando a oportunidade certa para atacar.

29' ERRRRROU! Mertens, live, recebe passe de Callejón e erra a finalização cara a cara com Donnarumma.

28' Primeira chegada do Milan ao ataque. Suso carrega pelo meio e Bacca chutou travado. A bola ficou com Pepe Reina.

25' Cartão amarelo para Sosa, meio-campista do Milan.

22' Cartão amarelo para Calabria, lateral-esquerdo do Milan.

19' Napoli tem o domínio do jogo até o momento. Time napolitano muito seguro jogando fora de casa.

15' Milan tem dificuldade para sair jogando a partir da defesa, uma vez que o Napoli avança suas linhas e pressiona os defensores.

13' QUAAAASE O TERCEIRO! Mertens dá belo passe no ponto futuro e Callejón quase marca; Donnarumma saiu abafando a bola e evitou que o atacante espanhol tocasse na bola.

12' Cartão amarelo para Mertens, atacante do Napoli.

9' Após belo lançamento de Jorginho, Mertens domina com estilo e tocou para Callejón, que finaliza entre as pernas de Donnarumma. Ótimo início de jogo dos azzurri partenopei em Milão.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI!

6' Contra-ataque rápido do Napoli, Mertens tocou para Insigne e o camisa 24 lançou um foguete de canhota, no canto direito de Donnarumma!

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI!

3' Mertens cai na área após dividida com Paletta e os jogadores do Napoli pedem pênalti. Juiz manda seguir o jogo.

2' Napoli pressiona o Milan no campo de ataque.

0' Bola rolando para Milan x Napoli!

Jogadores em campo.

Os times estão preparados para entrar em campo. Faltam poucos minutos para o início do jogo no San Siro!

Análise Napoli: diferente do que a imprensa napolitana especulava, Maurizio Sarri vai de Allan e Jorginho no time titular. Os dois meio-campistas estavam cotados para iniciar o jogo no banco de reservas, com Zielinski e Diawara titulares.

Análise Milan: Calabria e Sosa ganharam a disputa contra Antonelli e Bertolacci, respectivamente, e vão para o jogo. Lateral-direito de ofício, Calabria vai jogar na esquerda; Sosa estará responsável por auxiliar a saída de bola do time rossonero.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne. Técnico: Maurizio Sarri.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gómez, Paletta, Calabria; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura. Técnico: Vincenzo Montella.

As equipes já estão escaladas!

"Maradona nos motivou muito para sábado. É uma partida complicada, por que se trata de um time organizado que em casa tem sempre algo a mais. Temos que cometer o menor número de erros possíveis e vencê-los. Quando têm jogos assim dessa importância e em estádios assim, existe sempre uma emoção a mais", afirmou Jorginho.

No Napoli, o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho revelou que a visita do craque Diego Maradona motivou bastante o elenco do Napoli e elogiou o adversário, ressaltando as suas qualidades.

"Sempre temos jogado bem. O time sempre respondeu presente a esses jogos. Estamos crescendo e enfrentaremos essa partida com a consciência de que podemos vencê-la. Ainda tenho em mente a derrota [por 4 a 0] da temporada passada", disse Abate.

O capitão do Milan, Ignazio Abate, falou do duelo desse sábado, lembrando uma grande goleada sofrida pelo time na temporada anterior e ressaltando que nessa temporada, o time tem jogado sempre bem em grandes jogos.

O jogo será no lendário estádio italiano: San Siro. O estádio que foi construído em 1925 e com capacidade para 80.074 pessoas, deve receber um bom público nessa tarde, mas dificilmente terá lotação máxima.

Em compensação, o zagueiro Albiol, que era dúvida por conta de uma gripe, se recuperou totalmente e deve pelo menos ficar no banco de reservas.

No Napoli, os desfalques não são poucos, principalmente por conta da Copa da África: Chiriches, Koulibaly, El Kaddouri e Ghoulam, além de Milik, que se recupera de grave lesão no ligamento do joelho.

Entretanto, Montella deve receber um reforço para esse duelo importante e é do lateral esquerdo Luca Antonelli que inclusive, deve ser titular.

Os desfalques no Milan são dois por suspensão: Alessio Romagnoli e Manuel Locatelli e alguns por lesão, mas que estão fora há algum tempo: Rodrigo Ely, Riccardo Montolivo e Mattia De Sciglio.

FIQUE DE OLHO: Dries Mertens, meia-atacante do Napoli: O belga também começou a temporada como um reserva de luxo, mas a lesão de Milik e a irregularidade de Gabbiadini escancararam as portas da idolatria napoletana pelo jogador de 29 anos. Tem jogado com um 'falso 9' e marcando muitos gols, sendo decisivo em várias partidas pelo Napoli. É o principal perigo para a defesa rossonera, já que o belga tem 16 gols em 24 jogos na temporada.

FIQUE DE OLHO: Suso, meia-atacante do Milan: O espanhol de 23 anos começou a temporada como apenas mais um no elenco, mas no decorrer dos jogos, foi se tornando cada vez mais importante e decisivo e hoje, se tornou um dos jogadores imprescindíveis no esquema tático de Montella. Até o momento, foram 21 jogos com cinco gols marcados, oito assistências e muitas jogadas que tem encantado a torcida do Milan. É uma das armas para fazer mal ao Napoli.

"Eles deram grandes passos pra frente, graças ao grande trabalho do treinador deles que soube compactar o ambiente e isso não era fácil. Será um jogo difícil. É um campeonato estranho, pra permanecer no alto, não se pode errar com os times de baixo e também vencer os confrontos diretos, porque alguns times estão com uma média de pontos impressionante", esclareceu Sarri.

Já pelo lado do Napoli, o treinador, Maurizio Sarri, elogiou o trabalho de seu 'rival' de hoje, destacando que Montella soube compactar o ambiente em Milão e ressaltou que a média de pontos para permanecer na parte nobre da classificação é alta e que o duelo será muito importante por conta disso.

"É uma partida que vale muito. Para gente é um orgulho, mas também uma responsabilidade. Não devemos nos acontentar agora. Enfrentaremos um time muito forte, que foi construída para jogar a Champions League e numericamente, é uma equipe bem sólida. Vamos enfrentá-los no momento melhor deles e então, vai ser preciso uma partida impecável de nossa parte, mantendo o ritmo durante os 95 minutos de jogo. Estou feliz e excitado em jogar uma partida assim", analisou o treinador de 42 anos.

Na tradicional entrevista coletiva, o treinador do Milan, Vincenzo Montella, deixou claro que é um orgulho que sua equipe chegue para esse duelo tão importante próximo do rival na tabela, mas salienta que o Diavolo entrará em campo pensando somente na vitória, mesmo que o Napoli seja uma equipe muito competitiva, de acordo com o técnico rossonero.

Da última vez em que essas duas equipes se enfrentaram foi na segunda rodada da Serie A, quando o Napoli bateu o Milan por 4 a 2, com gols de Milik (2) e Callejon (2). Descontaram para o Diavolo: Suso e Niang. Relembre aqui.

Favorito no duelo de hoje, o Napoli leva pequena desvantagem no confronto diante do Milan. No total de 138 partidas, os napoletanos venceram 39 vezes, enquanto o Diavolo conseguiu 54 triunfos, além de 44 empates.

Na última rodada, venceu o Pescara em casa por 3 a 1. Leia mais aqui.

Já o Napoli, está na terceira colocação na tabela com 41 pontos em 20 jogos.

No seu último compromisso, buscou um empate que parecia impossível fora de casa contra o Torino por 2 a 2. Leia mais aqui.

O Milan, mandante do duelo de hoje, ocupa atualmente a quinta colocação na tabela com 37 pontos em 19 jogos (teve um jogo adiado por causa da disputa da Supercopa).

