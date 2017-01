Atlético de Madrid visita Bilbao lutando para se consolidar no G4 do Espanhol

Google Plus

Na tarde deste domingo (22), Athletic Bilbao e Atlético de Madrid duelam no estádio San Mamés, em Bilbao, a partir das 13h15 (de Brasília), lutando por pontos importantes na luta pela parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol. O confroto é válido pela 19ª rodada, última do primeiro turno.

Com 28 pontos conquistados, os donos da casa ocupam a sétima colocação e vislumbram justamente o lugar onde atualmente a equipe da capital se encontra: o quarto. Entre os adversários de hoje, estão a Real Sociedad - que enfrenta o Celta de Vigo - e o Villareal, que já entrou em campo - e perdeu para o Valencia.

Com bom aproveitamento em casa, Bilbao quer subir na tabela

Na última partida, os comandados de Ernesto Valverde, recém eliminados da Copa do Rei pelo Barcelona em dois embates equilibrados, ficaram no empate sem gols fora de casa com o Leganés, em Butarque. O resultado marcou a segunda igualdade consecutiva dos leones. que perderam terreno na luta por uma vaga na próxima Uefa Champions League e até mesmo na Europa League.

O comandante do Bilbao não pode contar nesta tarde com o goleiro Kepa Arrizabalaga nem com Xabier Exteita, lesionados. Além deles, o importante meio-campista Beñat, dono das bolas paradas, e o artilheiro Aritz Aduriz cumprem suspensão pelo quinto cartão amarelo recebido.

A provável escalação do time tem Iraizoz; Bóveda, Laporte, Mikel San José e Balenziaga; Mikel Rico, Iturraspe, Iñaki Williams, Raul García e Muniaín; Saborit.

Atléti luta para manter bom retrospecto em San Mamés

Em caso de vitória, o Atlético de Madrid encerraria o primeiro turno com 37 pontos. O número significaria sete pontos a menos do que o obtido na temporada passada. O posto na classificação também é inferior ao conquistado nos últimos anos, o que causa certa preocupação nos colchoneros. Praticamente alijados da briga pelo título desta vez, os colchoneros contam com um excelente retrospecto em San Mamés para iniciarem uma arrancada.

Desde que o novo estádio do Bibao foi inaugurado após a reforma, o time rojiblanco nunca perdeu. Como se não bastasse, triunfou nos quatro compromissos mais recentes na casa do rival deste domingo. A tarefa, mesmo assim, segue sendo mais difícil a cada temporada. Na atual, por exemplo, os bascos ganharam 20 dos 27 pontos que disputaram como mandantes.

Para o jogo no País Basco, o técnico Diego Simeone não pode utilizar nomes como Augusto Fernández, Lucas Hernández e Oblak, machucados, além do suspenso Tiago e de Thomas, convocado para disputar a Copa Africana de Nações pela seleção ganesa.

A equipe do Atlético provavelmente será escalada com Moyá; Juanfran, Godín, Savic e Filipe Luís; Saúl, Gabi, Koke e Ferreira Carrasco; Griezmann e Gameiro.