RB Salzburg surpreende, vence Benfica e conquista Champions League Sub-19 pela primeira vez

Esta temporada 2016/17 é daquelas que a franquia Red Bull nunca irá esquecer. A empresa de bebidas energéticas está ganhando cada vez mais espaço no mundo futebolístico com o seguinte objetivo: formar novos jogadores. O maior exemplo disso é o Red Bull Leipzig, da Alemanha, que, com boa campanha na Bundesliga, revelou bons atletas como Timo Werner, Naby Keita e Marcel Sabitzer.

Nessa segunda-feira (24), foi mostrado que provavelmente o futuro continuará sendo muito promissor para a empresa, pois o Red Bull Salzburg, da Áustria, conquistou pela primeira vez a Uefa Youth League, a Uefa Champions League das categorias de base, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Benfica.

A campanha quase perfeita do Red Bull Salzburg não foi fácil, visto que o clube comandado Marco Rose, ex-jogador de Hannover e Mainz, teve que passar por Paris Saint-Germain, Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester City, nas penalidades, sendo o único jogo sem vitória da equipe austríaca na competição. Além disso, o RB Salzburg superou sem grandes dificuldades o Vardar, da Macedônia, e Kairat, do Cazaquistão.

O RBS quebrou uma hegemonia de duas temporadas do Chelsea, que havia vencido a competição nas duas edições anteriores. O time londrino não se classificou por causa da péssima campanha da equipe principal e por ter sido desclassificado do torneio classificatório sub-18 da Inglaterra.

Nesta Uefa Youth League alguns jogadores do Red Bull Salzburg se destacaram. O principal deles foi o meio-campista austríaco Hannes Wolf, vice-artilheiro do torneio com sete gols. Outro meia austríaco, Xaver Schläger, fez cinco assistências na competição e auxiliou sua equipe ao título. Por fim, o atacante alemão Mergim Berisha, que marcou sete gols e deu quatro assistências.

Além dos gigantes europeus estarem monitorando os jogadores da boa geração que vem nascendo no Red Bull Salzburg, o Red Bull Leipzig é, na verdade, o provável futuro destino destes jovens atletas. Nesta temporada, o clube alemão tem em seu elenco três importantes jogadores que foram contratados da filial austríaca, como Keita, Dayot Upamecano e Bernardo. Foi estimado que o RB Leipzig gastou € 31,5 milhões em jogadores do RB Salzburg.