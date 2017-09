Primeiro europeu na Copa da Rússia: Bélgica vence Grécia e garante vaga no mundial

Melhor ataque até aqui, uma das defesas menos vazadas e campanha sem derrotas nos oito jogos disputados nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018 resumem a Bélgica no Grupo H. Essa quase perfeita eliminatória foi premiada, neste domingo (3), com uma vaga no mundial do ano que vem, após vitória por 2 a 1 fora de casa frente à Grécia com gols de Vertonghen e Lukaku; Zeca foi às redes para os gregos.

Agora sem preocupação nas rodadas finais das eliminatórias, os Red Devils garantiram 22 pontos de 24 possíveis, criando vantagem de oito pontos para a Bósnia, que ultrapassou a Grécia nesta rodada. A briga pela vaga na repescagem, porém, será grande entre os bósnios, gregos e do Chipre, que briga por fora.

Na próxima ronda, a Bélgica receberá a Bósnia enquanto que a Grécia visita o Chipre para tentar retomar o segundo lugar do grupo. Fechando as Eliminatórias, os belgas recebem os cipriotas e os gregos jogam em casa contra Gibraltar. Os bósnios, que disputam uma vaga na repescagem, jogam contra a Seleção Belga e encerram contra a Estônia. Primeiros jogos acontecem dia sete de outubro e a última rodada três dias depois.

Jogando com o apoio de sua torcida e precisando do resultado positivo, a Grécia foi para cima logo no começo, buscando avantajar-se no placar. Os anfitriões tiveram três oportunidades perdidas, em sequência, nos primeiros 20 minutos e, depois disso, os visitantes conseguiram equilibrar mais a parte das chances criadas. Courtois, entretanto, trabalhou em defesas difíceis no primeiro tempo.

No segundo tempo, porém, as coisas mudaram um pouco de figura. Quando o relógio marcara 24 minutos, Vertonghen acertou um belo chute de fora da área, vencendo Karnezis para abrir o placar no Georgios Karaiskakis. Três minutos depois, porém, os gregos chegaram à igualdade no marcador quando Zeca recebeu cruzamento e empurrou bola para dentro do gol, vencendo Courtois e dando vida à Grécia novamente.

Mas a comemoração não durou por muito tempo. Homem do momento, Romelu Lukaku aproveitou cruzamento no minuto seguinte para mandar de cabeça para o gol, desempatando o jogo, dando a vitória e classificação à Copa para a Bélgica quando a fumaça dos sinalizadores nem haviam ido embora ainda.