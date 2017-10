Jogo Peru x Colômbia AO VIVO hoje pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, realizada no estádio Nacional do Peru, às 20h30 do dia 10 de outubro.

A Colômbia vai arrancar uma vitória para cima do Peru e garantir vaga na Copa? O Peru vai voltar ao mundial de 2018 após 36 anos? Fique ligado na VAVEL Brasil, que as respostas virão nesta terça!

Comandados de Gareca!

Já o Peru deve ir a campo com Gallese; Corzo, Ramos, Rodríguez e Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo e Cueva; Flores e Guerrero.

Comandados de Peckerman!

A Colômbia deve começar com Ospina; Arias, Sánchez, Murillo e Fabra; Carlos Sánchez, Aguilar, Cuadrado, Barrios, James Rodríguez e Falcao García.

E AÍ, JOSÉ PECKERMAN?

"Por causa da forma como as duas equipes jogaram (Colômbia e Peru), sempre houve bons jogos com resultados ajustados. O nível de jogo é muito bom, com compromissos equilibrados, os 2 têm jogadores muito bem equipados", afirmou.

O treinador da Colômbia, José Péckerman, disse que espera um confronto apertado frente aos peruanos nesta terça.

A Seleção Colombiana poderia ter deixado sua situação mais confortável nas Eliminatórias na rodada anterior. A equipe estava vencendo o Paraguai por 1 a 0, mas tomou a virada - 2 a 1 - na última quinta (5).

FALA, GUERRERO!

"Será uma partida muito difícil, a final que todos sempre esperamos jogar. Mas ainda falta uma decisão e temos que estar com a humildade de sempre, trabalhar do jeito que temos feito. É pensar na Colômbia e tentar alegrar todos os torcedores, porque essa equipe luta por todas as bolas. É o jogo mais importante para nós", disse.

A principal peça da Seleção Peruana é atacante Paolo Guerrero, que defende o Flamengo. Nos 85 jogos que fez pela sua Seleção, marcou 33 gols, cinco deles na atual edição das Eliminatórias. O atacante espera um confronto complicado contra os colombianos.

James Rodríguez não ficou de fora em meio às orações dos peruanos (Foto: Reuters)

Para os peruanos, vale de tudo por uma vaga na Copa (Foto: Reuters)

Boas vibrações (e más aos adversários)!

A possibilidade de retornar à Copa mexeu tanto com os peruanos, que os xamãs do país estão apelando a muitas forças para empurrarem sua Seleção e secarem a adversária. Vale até marcação em James Rodríguez.

Desde 1982...

A última Copa do Mundo na qual esteve a Seleção do Peru foi a de 1982. Mais de 37 anos separam os peruanos de um possível retorno à competição. Em 22 de junho de 82, contra a Polônia, foi o último capítulo da Seleção na Copa, história que pretendem retomar.

Já a Colômbia é a quarta colocada, com 26 pontos, sendo atualmente a última Seleção a garantir acesso direto à Copa dentre os quatro primeiros das Eliminatórias. Se perder fora, pode se complicar e muito, mesmo pela quinta colocação - que leva para a repescagem.

O Peru é o quinto colocado das Eliminatórias da América do Sul, com 25 pontos. Para se classificar diretamente para a Copa, os peruanos precisam vencer a Colômbia em casa.

DUELO DECISIVO!

Peru e Colômbia ainda não garantiram vaga na Copa do ano que vem, e a classificação de ambas as Seleções ainda está em aberto.

Boa noite, torcedor! A última rodada das Eliminatórias da América do Sul da Copa do Mundo de 2018 acontece nesta terça (10). Um dos duelos será entre Peru e Colômbia, que entram em campo às 20h30, no estádio Nacional do Peru. Você vai acompanhar tudo com a VAVEL Brasil, em tempo real. Fique conosco!