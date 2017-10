Benfica x Manchester United AO VIVO e em directo online na Champions League 2017 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Manchester United x Benfica ao vivo no Estádio da Luz, valendo pela pela Champions League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 16h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

MANCHESTER UNITED: DE GEA; VALENCIA, LINDELOF, SMALLING, BLIND; HERRERA, MATIC; MATA, MKHITARYAN, RASHFORD; LUKAKU

BENFICA: JULIO CESAR; GRIMALDO, LOPEZ, LUISAO, PEREIRA; CERVI, FEJSA, PIZZI, ZIVKOVIC; JIMÉNEZ, SEFEROVIC

Esta será a quarta vez que as equipes terão seus caminhos cruzados na Liga dos Campeões. Todas as anteriores também ocorreram na fase de grupos. Em 2005/2016, o placar foi 2 a 1 em favor de quem atuou em casa. Em 2006/2007, o United ganhou os dois jogos. Marcou 1 a 0 fora e 3 a 1 em Old Tradfford. Em 2011/2012, dois empates. Por 1 a 1 em Lisboa e por 2 a 2 em Manchester.

Para encarar o Benfica, Mourinho tem algumas restrições em relação à escalação. Estão no departamento médico os defensores Eric Bertrand Bailly (seis jogos no Campeonato Inglês 2017/2018, um gol) e Marcos Rojo (ainda não atuou na temporada); e os meias Michael Carrick (sem atuações), Marouane Fellaini (seis jogos, três gols) e Paul Pogba (quatro jogos, dois gols).

No sábado, 14 de outubro, voltou a decepcionar. Até conseguiu passar para a próxima fase da Taça de Portugal, porém encontrou dificuldades muito maiores do que se poderia esperar na vitória, por 1 a 0, contra ominúsculo Olhanense.

A situação certamente já coloca pressão sobre os ombros do técnico Rui Vitória, que provavelmente não poderá contar com o defensor argentino Lisandro Lopez (três jogos na temporada 2017/2018 do Campeonato Português) para o jogo desta quarta-feira. O atleta está lesionado.

Após duas vitórias em dois jogos, o Manchester United lidera a chave, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Basel e CSKA Moscou têm três, enquanto o Benfica coleciona duas derrotas e não pontuou.

Na outra partida da chave, o CSKA recebe em Moscou a equipe suíça.

A equipe portuguesa vem de goleada fora de casa para o Basel, por 5 a 0, e precisa urgentemente da vitória para se manter com boas chances de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Manchester United visita nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), o desesperado Benfica, no Estádio da Luz, pela terceira rodada do Grupo A.