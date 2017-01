No retorno da Bundesliga, líder Bayern vai até a Floresta Negra enfrentar Freiburg

No Schwarzwald-Stadion, o Freiburg recebe, nesta sexta-feira (20), o líder Bayern de Munique no retorno da Bundesliga, em jogo válido pela abertura da 17ª rodada, a ultima do primeiro turno. Os bávaros que vão em busca do seu quinto titulo seguido terão pela frente um adversário que surpreendeu e fez uma boa campanha na primeira metade do campeonato.

O árbitro da partida será Manuel Gräfe, e o confronto começa às 17h30. No último encontro entre as equipes, na temporada 2014/15, vitória do time da Floresta Negra, de virada, pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Mehmedi e Petersen, enquanto Schweinsteiger descontou para os bávaros.

Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Sem perder a quatro jogos, Freiburg espera repetir o feito de duas temporadas atrás

A equipe da Floresta Negra espera começar 2017 conquistando o resultado positivo e terá pela frente o então líder do campeonato. Os comandados de Christian Streich não vencem a quatro partidas, mas fazem uma campanha muito interessante em seu retorno à elite: ocupa a oitava colocação, com 23 pontos.

Agora, o time espera repetir o feito da temporada retrasada, quando venceu a equipe de Munique por 2 a 1; só que naquela ocasião acabou caindo para segunda divisão.

Para o duelo, o treinador não contará com os defensores Kempf, Niedermeier e Söyüncü, todos lesionados. A novidade será a entrada de Lukas Kübler na lateral direita no lugar de Stenzel. Além disso, o comandante contará com Maximilian Philipp, um dos destaques do time nesta temporada.

Em entrevista coletiva, Streich comentou acerca do duelo e disse que espera um jogo muito disputado. “Enfrentaremos um grande adversário e que fez uma boa primeira parte de campeonato. O Bayern vem em grande momento na temporada e vão vir animados para nos enfrentar. Sabemos das dificuldades que iremos encontrar, mas eu quero que minha equipe possa repetir o feito da temporada retrasada no qual conseguimos vencer o time deles. Agora a situação é bem diferente e o time mudou muito. Acredito que possamos conquistar um grande resultado”, afirmou.

Para o meio-campista e capitão Nicolas Höfler, vai ser um confronto bem difícil: “Não teremos vida fácil w jogaremos diante de um dos times mais fortes da Europa e do mundo. Há duas temporadas conseguimos um grande feito ao conseguir uma vitória sobre eles, mas as coisas mudaram muito desde então. Tentaremos explorar os erros deles e tentar fazer algo dentro da nossa casa e o nosso torcedor vai nos apoiar até o fim para que consigamos o triunfo”.

Em grande momento, Bayern visa fechar o primeiro turno com mais uma vitória

Buscando a sexta vitória seguida na Bundesliga, o Bayern de Munique mira terminar o primeiro turno com mais um triunfo; para que isso aconteça, precisa passar pelo adversário que o derrotou na temporada retrasada.

A equipe de Carlo Ancelotti fez uma primeira parte de altos e baixos, mas depois conseguiu embalar na competição. Para a partida, o técnico não contará com os lesionados Boateng e Thiago Alcântara. A novidade é o retorno de Coman ao banco de reservas.

O comandante italiano falou sobre o confronto: “O duelo é bem complicado e iremos jogar contra um time que dificulta jogando em seu estádio. Eles fizeram um bom campeonato nesta primeira parte de temporada e não vamos encontrar facilidade. E jogar lá não é nada fácil. Só que vamos fazer de tudo para sair de lá com um grande resultado”.

O zagueiro Mats Hummels disse que o jogo tem tudo para ser bem disputado. “Não é simples jogar na Floresta Negra e quando joguei por lá não tivemos muita facilidade. O Freiburg vai fazer o possível para tentar tirar proveito da nossa equipe. Só que temos competência de sair com os três pontos e precisamos manter os pés no chão no retorno da Bundesliga. Precisamos fazer a nossa parte e tentar sair com a vitória”, concluiu.