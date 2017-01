Na estreia de Vitor Pereira, 1860 Munique vence Greuther Fürth de virada no retorno da 2. Bundesliga

O 1860 Munique recebeu o Greuther Furth na Allianz Arena no Derby da Baviera pela abertura da 18ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (27). Na retomada do campeonato após um mês de pausa por conta do rigoroso inverno na Alemanha. A equipe de Munique contou com a estreia de seu novo treinador Vitor Pereira e enfrentou por outro lado um adversário que só faz campanha apenas mediana.

A partida foi equilibrada e os mandantes venceram de virada pelo placar de 2 a 1 com gols de Olic em cobrança de pênalti e outro de Liendl. Para os visitantes o gol foi de Dursun. Com o resultado deixou os leões na 13° colocação com 19 pontos, se afastando um pouco mais da zona de rebaixamento. Já os verdes estão uma posição acima 12° com 21 pontos.

E o próximo jogo do 1860 Munique é contra o Arminia Bielefeld na Schüco Arena. Enquanto que o Greuther Fürth recebe o Hannover no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, as partidas serão realizadas na próxima sexta-feira (3/2).

O time da casa começou nervoso e errando muitos passes na partida, dando a bola a todo instante para o adversário que se aproveitava da instabilidade da equipe mandante e explorar os erros. E aos 13 minutos os verdes abriram o marcador numa falha de comunicação entre Mauersberger e o goleiro Ortega, os dois se atrapalharam e o atacante Dursun com oportunismo abriu o marcador.

Depois a equipe mandante deu uma melhorada e chegou ao empate aos 43 minutos Aycicek cobrou escanteio, o zagueiro Sama que estreava pela equipe cometeu pênalti em cima de Stojkovic. Na cobrança, o experiente Ivica Olic bateu e converteu deixando tudo igual.

No começo da etapa final Sama foi expulso, após entrada dura novamente em Stojkovic, deixando sua equipe com um jogador a menos. Mesmo com um homem a favor os donos da casa não aproveitaram as oportunidades e erraram muitos passes.

Vendo a oportunidade de sua equipe vencer dentro de casa, Vitor Pereira fez duas mudanças colocando Liendl e Claasen na partida, para dar mais ofensividade ao seu time e começaram a dar certo, os dois jogadores foram muito acionados no jogo. Ainda o brasileiro Ribamar também fez sua estreia pelo time de Munique, o ex-jogador do Botafogo chegou ao começo da temporada, mas por conta de uma lesão o deixou afastado.

Só que aos 41 minutos os leões conseguiram a virada, Olic fez boa jogada e serviu a bola para Liendl mandar de chapa e dar a vitória a sua equipe na estreia do treinador português que terá a missão de dar estabilidade a equipe na segunda parte de temporada.

Na reestreia de Sebastian Polter, Union Berlin supera o Bochum vencendo de virada

No Stadion An den Alten Försterei o Union Berlin encarou o Bochum, a equipe da capital fez um bom primeiro turno e teve pela frente uma equipe que fez apenas uma campanha decepcionante.

A partida foi equilibrada e os mandantes venceram de virada por 2 a 1 com gols de Polter que fez sua reestreia e outro de Skrzybski. Para os visitantes o gol foi de Hoogland. Com o resultado levou o time da capital para quarta colocação com 31 pontos. Já os camundongos estão em 11° com 22 pontos.

O próximo jogo do Union Berlin é contra o Dynamo Dresden no DDV-Stadion. Enquanto que o Bochum recebe o Karlsruher no Vonovia-Ruhrstadion. As partidas serão no próximo domingo (5/2).

Düsseldorf joga mal e Sandhausen aproveita e vence em plena Esprit Arena

O Fortuna Düsseldorf jogou diante do Sandhausen na Esprit Arena, os rot-weiss querendo se aproximar do pelotão de cima encarou um time que vem fazendo bom campeonato e estava disposto a surpreender.

A equipe visitante foi mais eficiente e venceu pelo placar de 3 a 0 com gols de Höler, Pledl e Knipping. Com o resultado levou os alvinegros para sexta colocação com 27 pontos. Já os rot-weiss caíram para décima colocação com 25 pontos.

E a próxima partida do Fortuna Düsseldorf é contra o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena na próxima segunda-feira (6/2). Enquanto que o Sandhausen recebe o Erzgebirge Aue no Hardtwaldstadion no próximo sábado (4/2).