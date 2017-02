Entusiasmado, Borussia Monchengladbach recebe surpreendente RB Leipzig

Neste domingo (19), o vice-colocado da Bundesliga, RB Leipzig, irá ao Borussia Park para enfrentar o Borussia Monchengladbach e tentar se aproximar do atual líder da tabela, Bayern de Munique. A partida acontecerá a partir da 11h30 e valerá pela 21ª rodada da competição.

Início de ano complicado para o RB Leipzig

O segundo lugar pode não ser algo ruim, afinal a presente colocação do calouro RB Leipzig, mostra o potencial do time dentro do campeonato alemão. No entanto a queda de uma posição teve um sabor amargo para o time que chegou ao topo tão surpreendentemente.

Na temporada vigente (2016-2017), o time saxão atingiu a liderança na semana onze e se manteve por lá até a décima terceira rodada quando perdeu sua invencibilidade para o lanterna Ingolstadt por 1-0.

Antes do recesso de final de ano, o Leipzig estava apenas a três pontos de distância do Bayern, ou seja, uma vitória. Em janeiro o time saxão parecia que mantaria a competição parelha contra o time da Baviera.

Nas rodadas 19 e 20 a equipe surpreendeu mais uma vez os fãs de esporte, mas dessa vez de forma negativa. O Leipzig acumulou pela primeira vez no campeonato duas derrotas seguidas, incluindo para o Hamburger SV por 3-0.

As perdas recentes ainda somam ao time quatro gols sofridos e nenhum marcado. Desta maneira a equipe começou a se distanciar do líder hodierno, Bayern de Munique que se isola no topo. Atualmente a diferença entre os dois times é de oito pontos.

Monchengladbach é o time que mais pontou desde o início do ano

No outro lado do campo estará o anfitrião Borussia Monchengladbach. Atualmente na décima colocação na tabela, os potros chegarão embalados para o confronto e desejam conquistar a quarta vitória seguida em 2017.

Parece que o novo técnico do Monchengladbach, Dieter Hecking – ex-VFL Wolfsborg – de fato deixou para trás o péssimo início de temporada da equipe. Hecking recebeu a difícil missão de levantar o time que acumulava oito derrotas e quatro empates em dezesseis rodadas.

O mais impressionante é que, desde sua chegada, o time está invicto no ano com três vitórias nos últimos jogos e um empate na rodada 17. Este fato significa que o Monchengladbach é o time que mais pontuou em 2017 dentro da Bundesliga. Dos doze pontos que poderia ter conquistado, a equipe alcançou dez.

Uma vitória necessária ou uma derrota amarga

Os times já se enfrentaram uma vez na Bundesliga e o resultado foi um empate de 1-1. O cenário da partida de domingo é mais emocionante para os torcedores do futebol alemão. Se por um lado Monchegladbach fez um início de ano espetacular, o RB Leipzig está lidando pela primeira vez com as consequências de dois resultados ruins dentro da competição.

A cada rodada o Bayern se distancia dos outros times na tabela e, se o Leipzig perder essa partida, verá o time de Munique abrir uma vantagem de oito pontos. Mas os problemas não vêm só da parte de cima da tabela. Neste sábado (18), o Borussia Dortmund enfrentou o VFL Wolfsburg e venceu por 3-0, se consolidando na terceira posição à cinco pontos do vice.

Por outro lado, os potros estão entusiasmados e querem aproveitar o momento para conquistar mais uma vitória e se colocarem dentro da zona de classificação da UEFA Europa League, ou ainda um lugar na Champions League como na temporada de 2015-2016, quando estiveram entre os quatro melhores da temporada alemã.