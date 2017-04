RB Leipzig cede empate ao Schalke 04 e desperdiça chance de diminuir vantagem do Bayern

Schalke 04 e RB Leipzig se enfrentaram neste domingo (23) pela 30ª rodada da Bundesliga, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, com objetivos distintos, e destaque para a possibilidade dos touros vermelhos em sonharem com o título da Bundesliga. Apesar de saírem em vantagem, os visitantes acabaram ficando apenas no empate por 1 a 1 com os azuis reais. Os gols foram anotados por Huntelaar para a equipe da casa e Timo Werner para os visitantes.

O empate manteve o Leipzig em 2º lugar, ainda com uma distância de oito pontos em relação ao líder Bayern de Munique, enquanto o Schalke 04 permanece em 11º com 38 pontos e poucas pretensões na competição.

Na próxima rodada os Royal Blues terão o Bayer Leverkusen, fora de casa, na sexta-feira (28) como adversário. Já o Leipzig, no sábado (29), receberá o desesperado Ingolstadt na Red Bull Arena.

Huntelaar sai do banco para garantir empate do Schalke

Mesmo atuando fora de seus domínios, os touros vermelhos começaram o confronto dominando as ações ofensivas desde o apito inicial, e logo aos 14’ abriram o placar, através de Timo Werner, aproveitando excelente jogada do brasileiro Bernardo para anotar o seu 17º gol da temporada.

Com a vantagem no placar, os touros tentavam aproveitar as jogadas de contra-ataque, enquanto os donos da casa tentavam reagir, algo que somente foi possível após a participação de Klaas-Jan Huntelaar na etapa complementar, e no primeiro lance do segundo tempo, o centroavante holandês aproveitou cruzamento de Caligiuri para cabecear e empatar o confronto na Veltins-Arena.

Ao contrário da etapa inicial, o Schalke voltou melhor na segunda metade da partida, mas após o empate, ambas as equipes pouco produziram chances reais, aparentemente satisfeitas com o empate, mesmo que não fosse um bom resultado para nenhum – essencialmente para o Leipzig, que poderia encurtar a distância em pontos em relação ao líder Bayern.

Dessa forma, o jogo encaminhou para o final sem qualquer chance de perigo nos minutos finais, terminando em igualdade.