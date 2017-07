Herói da Alemanha Sub-21, Pollersbeck celebra classificação: "Por isso amamos o esporte"

Pollersbeck brilhou na semifinal contra a Inglaterra (Foto: Nils Petter Nilsson - The FA via Getty Images)

No Campeonato Europeu sub-21, a Alemanha bateu a Inglaterra nos pênaltis e se classificou para a final da competição, nesta terça-feira (27). O jogo, que aconteceu em Tychy, Polônia, teve como principal destaque o goleiro alemão Julian Pollersbeck, que defendeu duas cobranças e foi o herói da classificação. O arqueiro comemorou a classificação, em entrevista após o jogo, declarando amor ao esporte.

O camisa 12 da Alemanha, de 22 anos, foi contratado pelo Hamburgo nesta semana, e mostrou ter potencial. O arqueiro teve uma atuação excelente no momento decisivo da semifinal da competição, e impediu que os ingleses Abraham e Redmond convertessem suas chances nas penalidades máximas.

No final da partida, Pollersbeck, visivelmente contente, não conteve as palavras para descrever o momento, mesmo que em poucas. "Foi muito emocionante. É por coisas assim que nós assistimos e jogamos futebol, é por isso que nós amamos esse esporte".

O goleiro também brincou sobre as anotações que ele usou durante as cobranças de pênaltis, escondendo-as dentro do meião, e disse que a cola não foi muito útil. "Eu realmente coloquei uma folha aqui para me ajudar", indicando para a parte do uniforme. "No entanto, quase nem pensei nela. Normalmente, eu fico concentrado só em mim mesmo nessas horas".

O técnico da seleção sub-21 alemã, Stefan Kuntz, se mostrou bastante satisfeito com o resultado, e parabenizou todo o time: "Fizemos um jogo muito bom taticamente e dominamos a partida. Estou muito feliz pelo que conseguimos aqui hoje. As pessoas em casa devem estar orgulhosas, a equipe foi simplesmente incrível. É um dos meus grandes dias no futebol".

Com a classificação, a Alemanha volta a campo na próxima sexta-feira (30), às 15h45. Nessa oportunidade, a seleção enfrentará a outra finalista Espanha, que eliminou a Itália, para definir quem ficará com o título do Campeonato Europeu sub-21.