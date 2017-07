Bayern de Munique anuncia contratação da atacante Lucie Voňková, ex-USV Jena

Voňková chega ao Bayern de Munique após dois anos atuando pelo USV Jena (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

A equipe feminina do Bayern de Munique anunciou, na última sexta-feira (7), a contratação de Lucie Voňková, de 25 anos. A atacante tcheca, que chega ao clube alemão após passagem pelo USV Jena, assinou contrato até junho de 2019.

Karin Danner, gerente do futebol feminino do Bayern de Munique, exaltou a contratação de Lucie em nota oficial divulgada pelo clube. “Lucie é uma jogadora que agrega não só tamanho, mas também dinâmica e velocidade. Queremos atacar em três grandes competições no próximo ano, e para isso, precisamos de um elenco forte. Estamos confiantes de que Lucie irá fortalecer nosso setor ofensivo”, afirmou Danner.

Bayern de Munique anuncia contratação da atacante Lucie Voňková (Foto: Divulgação/F.C. Bayern München)

Nascida na República Tcheca, Voňková teve seu início no Slavia Praha em 2006, atuando por seis anos pelo clube. Em 2012, Lucie passa a integrar o elenco do Sparta Praha, clube onde venceu o Campeonato Tcheco Feminino (Primeira Divisão) e a Copa Feminina da República Tcheca. Seu início na Bundesliga Feminina ocorre às vésperas do início da temporada 2013/2014, quando a atacante é transferida para o FCR Duisburg. Antes de seu acerto com o Bayern de Munique, Lucie ainda passou duas temporadas no USV Jena (2015-2017).

Lucie Voňková é o sexto reforço da equipe feminina do Bayern de Munique para a temporada 2017/2018. Neste ano, o clube bávaro já havia divulgado as contratações de Lineth Beerensteyn, Kristin Demann, Jovana Damnjanovic, Jill Roord e Dominika Škorvánková.