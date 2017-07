Kagawa estende contrato com Borussia Dortmund até 2020

Foto: Etsuo Hara/Getty Images

Diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorn anunciou nesta sexta-feira (14) a extensão contratual do meia Shinji Kagawa. O japonês assinou um compromisso até 30 de junho de 2020.

Com a renovação do vínculo com o clube, Michael Zorn argumentou estar muito contente com a permanência do atleta por mais três anos. Segundo o dirigente, o camisa 23 está totalmente adaptado ao clube e à cidade de Dortmund.

“Shinji se identifica de perto com o nosso clube, com a cidade e com os nossos fãs. E como um dos Membros mais experientes do esquadrão, ele é uma âncora incrivelmente importante em uma equipe que é muito jovem em geral”, afirmou Zorc, em entrevista coletiva em Tóquio.

Pela Bundesliga World Tour de Dortmund e com 150 jornalistas japoneses, Kagawa se declarou para o clube: “O BVB e a incrível torcida têm um lugar no meu coração. Estou encantado de continuar a fazer parte deste incrível clube numa das melhores ligas do mundo”, exclamou.

O jogador, de 28 anos, foi contratado em 2010 pelos aurinegros. Porém, houve uma interrupção de dois anos, na qual o atleta perseguiu sua ambição de jogar na Premier League e usar o uniforme vermelho do Manchester United entre 2012 e 2014.

Pelo Borussia Dortmund, marcou 36 gols em 127 jogos da Bundesliga até agora. Além disso, fez 57 aparições em competições europeias e pela Copa da Alemanha, totalizando 18 tentos.