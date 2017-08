Em dia agitado, Frankfurt anuncia Boateng, mas perde Fábian por seis meses (Foto: Eintracht Frankfurt/ Divulgação)

A poucas horas de sua primeira partida válida pela nova temporada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt recebeu nesta sexta-feira (18) tanto boas, quanto más notícias que terão grande influência no desempenho do time no ano.

Kevin Prince Boateng é apresentado

Nas primeiras horas do dia, as "Águias" anunciaram sua principal contratação para a temporada: o atacante Kevin Prince Boateng. O jogador com dupla cidadania alemã e ganesa estava no Las Palmas, da Espanha, desde 2016. Na temporada passada, o novo camisa 17 fez 29 jogos, com 10 gols marcados, além de cinco assistências.

Em 2017, Boateng fez 29 jogos, com 10 gols e cinco assistências

"Estava com saudades da Alemanha. Me mudando para aqui, fico mais perto da minha família, que mora em Milão. Além disso, já conheço várias pessoas aqui no clube. Todos esses fatores foram importantes para a minha decisão" disse o recém-contratado.

"Agora estou concentrado em fazer uma boa temporada em um campeonato que está cada vez mais competitivo. Vou conhecer os meus colegas, me integrar e lutar com eles" completou.

Fábian sente lesão e passa por cirurgia

A previsão da volta do mexicano é para janeiro de 2018

Entretanto, em seguida, uma notícia acalmou um pouco os ânimos dos torcedores do Frankfurt: a lesão do meia mexicano Marco Fábian - um dos principais jogadores da equipe. De acordo com os médicos do clube, o camisa 10 sofria com dores no joelho desde o início do mês.

Nos últimos dias, a situação piorou e, depois de realizado o exame, constatou-se que o atleta precisará passar por uma cirurgia. Fábian será operado em breve nos Estados Unidos. A previsão de sua volta é para janeiro de 2018.

O Eintracht Frankfurt estreia na Bundesliga no próximo domingo (20), diante do Freiburg fora de casa, no Schwarzwald-Stadion. A partida será realizada a partir das 10h30.