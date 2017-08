Volante Weigl retorna aos treinos no Borussia Dortmund após três meses

Foto: Pool/Getty Images

Após três meses se recuperando de uma fratura no tornozelo direito, o volante Julian Weigl voltou aos treinos no Borussia Dortmund. O jogador alemão, de 21 anos, participou da atividade realizada nessa terça-feira (22), no CT do clube, em Dortmund, e foi saudado por mais de 2 mil torcedores que acompanharam o treinamento.

Embora esteja apto para voltar a jogar, Weigl não deve ser relacionado para a partida de sábado (13), contra o Hertha Berlim, no Signal Iduna Park, pela segunda rodada da Bundesliga. A comissão técnica da equipe não quer acelerar o retorno do alemão aos gramados, visando evitar uma nova lesão.

Por isso, Weigl deve estar à disposição do técnico Peter Bosz para a partida do dia 9 de setembro, um sábado, diante do Freiburg, fora de casa. Entre a última semana de agosto e a primeira de setembro não haverá jogos das ligas europeias por causa da Data Fifa, período para jogos entre seleções.

Weigl quebrou o tornozelo direito no primeiro tempo do penúltimo jogo da Bundesliga 2016/17, contra o Augsburg, fora de casa, dia 13 de maio. O confronto terminou empatado em 1 a 1. Impossibilitado de atuar, ele não pôde defender a seleção da Alemanha na Copa das Confederações, na Rússia, em junho.