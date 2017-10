Heynckes celebra retorno ao Bayern com goleada: "Momento especial para mim"

Google Plus

Foto: Divulgação / Bayern de Munique

Com pé direito. Foi assim que Jupp Heynckes teve sua reestreia ao comando do Bayern de Munique. O Campeão da Tríplice Coroa (Liga dos Campeões, Bundesliga e Copa da Alemanha) em 2013, teve apoio do torcedor bávaro e como resposta o time não tomou conhecimento e goleou o Freiburg por 5 a 0, neste sábado (14).

Com o resultado, uma palavra basta para descrever a sensação do Bayern de Munique: Confortável, é assim que os jogadores e torcedores estão após o bom desempenho.

Heynckes que voltou ao time da Baviera na última semana festeja o bom começo: “Estamos empolgados pela vitória. Aumenta a nossa confiança e equilíbrio. Nosso jogo de posição foi bom, deixamos a bola fazer o trabalho”, disse.

O time que não ganhava a três partidas - empataram duas pelo Campeonato Alemão e perderem uma na Champions League - volta a vencer após 25 dias. Com toda sua experiência, Jupp Heynckes pede calma.

“Não devemos superestimar a vitória de 5 a 0. Quero continuar trabalhando com a equipe para que possamos continuar a melhorar em muitas coisas”, salientou.

O Bayern de Munique volta a jogar no meio da semana. Na próxima quarta-feira (18), o time receberá o Celtic na Allianz Arena, pela terceira rodada do Grupo B, da Champions League.