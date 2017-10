Zorya supera Hertha com gol no fim e complica time alemão na UEL

Em um encontro inédito, Zorya e Hertha Berlin se enfrentaram nesta quinta-feira (19) pela fase de grupos da Uefa Europa League, chave J, na Arena L’viv, na Ucrânia. Com um tento no fim do jogo, os donos da casa superaram o Hertha por 2 a 1, com gols de Silas e Svatok, enquanto Selke diminuiu para os alemães.

O resultado colocou o Hertha na lanterna do grupo com apenas um ponto, enquanto o Zorya figura na vice-liderança da chave, com 6 pontos, atrás do surpreendente Östersunds FK da Suéncia, líder com 7. A outra equipe do grupo é o Athletic Bilbao, 3º colocado com apenas 2 pontos.

As equipes voltam a se enfrentar, dessa vez na Alemanha, no início do mês subsequente, em uma missão extremamente delicada para o time da capital. Pela Bundesliga, o Hertha, que está na parte inferior da tabela, volta a campo no domingo (22), fora de casa, diante do Freiburg.

Hertha começa bem, mas sofre castigo no fim da etapa inicial

Mesmo atuando fora de seus domínios, o Hertha Berlin procurou comandar o jogo nos minutos iniciais, com presença marcante do lateral Mitchell Weiser pelo flanco direito. Em um contra-ataque que parecia perigoso, o lateral foi parado por Silas, advertido no lance com cartão amarelo. Praticamente onipresente no campo ofensivo nos primeiros dez minutos, Weiser teve uma chance de ouro para abrir o marcador em Lviv, no entanto a finalização foi salva pelo arqueiro Andriy Lunin com os pés.

Depois da pressão inicial, o jogo deu uma estabilizada e começou a ser disputado somente na faixa central, sem muito perigo por parte de ambos os lados. Os visitantes voltaram a aparecer com perigo nos minutos finais da etapa inicial, através de Selke, que serviu Alexander Esswein desperdiçar uma boa oportunidade. O castigo dos alemães – histórico recorrente da equipe na competição: confiante no ataque e concedendo gols facilmente.

O brasileiro Silas, em cobrança de falta, que contou com desvio, enganou o arqueiro Jarstein e parou no fundo das redes, inaugurando o placar na Arena L’viv – que não é a casa do Zorya.

Selke busca empate, mas golaço dá triunfo a ucranianos

De volta para a etapa complementar, o Hertha retomou o ímpeto dos primeiros minutos da etapa inicial e foi logo em busca do empate. Em cobrança de escanteio de Plattenhardt, Selke cabeceou com propriedade para igualar o marcador. Esse foi o primeiro gol anotado por David Selke com a camisa do Hertha Berlin. No lance seguinte, o centroavante foi substituído pelo titular e capitão Vedad Ibisivic.

Em busca de conquistar novamente a liderança no placar, o Zorya quase chegou ao segundo tento com o capitão Oleksandr Karavaev, no entanto Jarstein realizou grande intervenção. O gol da vitória, no entanto, não demoraria muito: Oleksandr Svatok, aproveitando bola na área, mandou de calcanhar para o fundo das redes, anotando um belíssimo gol na Arena L’viv e definindo o marcador. Salomon Kalou, nos acréscimos, ainda teve a chance de igualar novamente o marcador, mas a finalização do experiente atacante foi para fora.