Bayern de Munique vence Celtic na Escócia e garante classificação às oitavas

Um jogo bem disputado, com emoção e disciplinado. Poucas faltas, nenhum cartão amarelo e uma boa partida de futebol. No fim da tarde desta terça-feira (31), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017-18, o Bayern de Munique conquistou um importante triunfo diante do Celtic Glasgow por 2 a 1. O confronto foi disputado no Celtic Park, na capital da Escócia. Coman e Javi Martínez marcaram os gols alemães, enquanto Forrest assinalou o tento da equipe da casa.

Com o resultado, os bávaros garantiram a classificação às oitavas de final. O time germânico soma nove pontos, na segunda colocação do grupo B, e, mesmo que perca os dois jogos restantes e o Celtic vença seus jogos, o Bayern leva a melhor nos critérios de desempate. Por outro lado, os escoceses estacionam na terceira posição da chave, com três pontos, e briga com o Anderlecht para disputar a Uefa Europa League.

Pelos respectivos campeonatos nacionais, os clubes voltam a campo no próximo fim de semana. O Celtic encara o St. Johnstone às 9h30 do sábado (4), no McDiarmid Park, pela Scottish Premier League. Por sua vez, o Bayern de Munique mede forças contra o Borussia Dortmund, às 14h30, no Signal Iduna Park, em mais um Der Klassiker válido pela Bundesliga.

Vacilo da defesa coloca Bayern em vantagem

Mandante e empurrado pela fanática torcida, o Celtic foi ao ataque e tentou fazer valer o mando de campo desde os primeiros minutos. Além disso, os escoceses aproveitaram os desfalques do adversário para criar lances de perigo. O primeiro bom lance veio aos cinco, quando a defesa visitante se atrapalhou, Armstrong ficou com a sobra dentro da área, mas errou o tempo do chute e isolou a finalização. Apesar de ter mais posse de bola, o Bayern de Munique não conseguia passar pela marcação oponente e era assustado quando sofria pressão. Moussa Dembélé passou pelos marcadores, mas chutou completamente sem direção na entrada da área.

A marcação do Celtic funcionava bem, mas, quando apresentou erros, o Bayern aproveitou. Aos 22 minutos, Ulreich lançou a partir da sua meta, a defesa dos donos da casa bateu cabeça e Coman aproveitou o vacilo para passar pelo goleiro Craig Gordon, deixar dois marcadores e finalizar na meia-lua. Placar aberto. Atrás no marcador, a equipe da Escócia buscou reação. Depois de boa jogada trabalhada no setor ofensivo do ataque, Armstrong tentou acionar Dembélé para o gol vazio, mas Alaba se antecipou com um corte providencial para evitar a igualdade no placar.

Na reta final do primeiro tempo, a bola parada foi o instrumento utilizado pelo Celtic para ameaçar o setor defensivo alemão. Foram várias jogadas e lançamentos pelo alto com o objetivo de encontrar Moussa Dembélé, referência do clube no ataque. Stuart Armstrong era o responsável pela criação das jogadas, mas todas elas foram sem sucessos e o goleiro Ulreich não foi acionado. À frente do placar, o Bayern se contentou com a vantagem imposta e soube trabalhar bem a posse de bola com o objetivo de cadenciar o jogo.

Bayern cede empate mas garante vitória em seguida

A busca pelo gol continuou ampla no segundo tempo por parte dos escoceses. Pela primeira vez, Ulreich foi acionado e fez uma espetacular defesa. Armstrong arriscou da entrada da área com um forte chute e o arqueiro alemão interveio de modo espetacular. Na cobrança de escanteio, a defesa do Bayern afastou. A entrada de Rudy reorganizou o meio de campo do clube visitante, que também passou a ocupar mais o meio de campo e chegar com perigo em finalizações. James Rodríguez recebeu ótimo passe entre zagueiros e bateu de primeira. O goleiro Craig Gordon mergulhou no canto direito para evitar o gol. A resposta veio em seguida. Forrest recebeu no bico da área e encheu o pé. A defesa travou o chute.

Depois de insistir e ter mais finalizações durante todo o jogo, o Celtic conseguiu igualar o marcador. Aos 29 minutos, James Forrest deu belo passe na entrada da área e McGregor finalizou entre as pernas de Ulreich para empatar a partida em favor dos donos da casa. Mas a festa dos mandantes durou pouco. Três minutos depois do empate, o Bayern trabalhou a pelota no meio de campo e depois na lateral-esquerda. Alaba recebeu de Coman, cruzou e Javi Martínez dividiu com o marcador para recolocar o Bayern à frente. O jogador ficou caído após balançar as redes após sofrer um corte no supercílio, mas recebeu atendimento médico e permaneceu em campo.

O técnico Brendan Rodgers colocou os escoceses com uma postura ainda mais ofensiva, promoveu a entrada de jogadores que pudessem dar mais energia e vitalidade para buscar um ponto precioso, pelo menos. Por outro lado, o Bayern concentrou em se segurar no meio de campo para garantir um importantíssimo resultado. Com isso, os donos da casa trocavam alguns passes curtos e tentava encontrar uma chance em uma brecha deixada pelo oponente, mas não conseguiram. Mesmo com os seis minutos de acréscimo dados pela arbitragem, o placar não foi modificado e os alemães comemoraram o triunfo.