Borussia Dortmund desperdiça várias chances, cede novo empate ao APOEL e se complica

Estádio lotado, 30 tentativas ao gol, domínio durante todo o jogo. Essas características podem passar a impressão de que houve um massacre tanto em campo como no placar. Dentro das quatro linhas sim, com alta porcentagem na posse de bola, mas não no marcador. Em jogo disputado no fim da tarde desta quarta-feira (1º), no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund pressionou, perdeu várias chances e voltou a ficar apenas no empate diante do APOEL. A partida foi válida pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017-18.

Com o resultado, as equipes se complicaram quanto à classificação às oitavas de final. Os dois times seguem sem vencer no torneio interclubes e somam apenas dois pontos, nas últimas posições do Grupo H. Apenas existe uma vaga restante e as equipes precisam vencer seus dois jogos e torcer por uma combinação milagrosa de resultados para seguir na competição.

Os times voltam a entrar em campo neste sábado (4). O APOEL encara o Paphos no GSP Stadium, às 11 horas, pelo Campeonato Cipriota. Por sua vez, o Borussia Dortmund vai tentar retomar a liderança da Bundesliga contra o Bayern de Munique, às 14h30, em mais um jogo no Signal Iduna Park.

Foto: Alexandre Simões|Borussia Dortmund|Getty Images

Borussia Dortmund pressiona e abre placar

Em maior necessidade do resultado, quiçá desespero pela vitória, o Borussia Dortmund usou todos os fatores possíveis para dominar o adversário. Numerosa torcida, elenco qualificado e mando de campo foram os ingredientes para os aurinegros pressionarem durante toda a etapa inicial. Durante o primeiro tempo, o que foi visto foi um bombardeio e inúmeras oportunidades desperdiçadas. O goleiro Bürki não trabalhou em nenhuma ocasião e apenas assistiu ao predomínio do BVB. Aubameyang, Pulisic e Kagawa foram os responsáveis pelas finalizações mais perigosas.

Na primeira boa chance, Pulisic recebeu cruzamento preciso dentro da área e chutou rápido, mas fraco. Com isso, o goleiro Nauzet Pérez defendeu tranquilamente. Pouco tempo depois, Toprak foi à área e desviou cobrança de escanteio executada por Kagawa, mas o arqueiro da equipe cipriota fez a defesa. Eram várias jogadas trabalhadas no campo de ataque. Os lances começavam no meio de campo, passavam rapidamente pela intermediária e chegavam na área, tanto por meio dos cruzamentos, como pelo meio.

Depois de tanta insistência, o Borussia Dortmund conseguiu converter a posse de bola e as inúmeras chances desperdiçadas em bola na rede. Aos 29 minutos, Raphaël Guerreiro foi acionado dentro da área e encobriu o arqueiro Nauzet Pérez para abrir o placar. Com a posse de bola de 75%, os alemães mantinham o domínio dentro das quatro linhas e Aubameyang perdeu três chances claras de ampliar a vantagem. Primeiro, o gabonês cruzou, mas o goleiro evitou. Em seguida, o atacante finalizou dentro da área, mas errou o alvo. Depois, o jogador chutou para o gol e a bola passou perto da trave esquerda.

Foto: Alex Grimm|Bongarts|Getty Images

APOEL aproveita única oportunidade, empata e segura igualdade

A defesa não foi testada no primeiro tempo. Mas nos primeiros minutos da etapa complementar, houve falha no primeiro e único teste e o resultado foi bastante caro. Aos dois minutos, a marcação do APOEL recuperou a bola no meio de campo, Carlão foi acionado e desceu pela esquerda e cruzou para Mickaël Poté dominar na área e encheu o pé para estufar o lado direito da rede.

Após esse lance fora da curva, o Borussia Dortmund voltou a pressionar e encurralar o adversário no campo de defesa. Kagawa arriscou de longe e mandou a pelota para longe. Em seguida, Maximiliam Philipp recebeu passe perfeito de dentro da área e chutou, mas o goleiro Nauzet Pérez interveio de maneira precisa. Depois, Mario Götze cobrou falta e o arqueiro visitante espalmou para escanteio. Na cobrança, Aubameyang cabeceou e Nauzet Pérez fez milagrosa defesa. A bola ainda acertou o travessão antes de sair.

A pressão só aumentou com o aproximar do fim da partida. Enquanto Peter Bosz adiantou suas peças e todo o Borussia Dortmund foi ao ataque, enquanto a equipe do Chipre tentava se defender e garantir o ponto precioso longe de seus domínios. Nos últimos minutos, o bombardeio foi intensificado. André Schürrle entrou para deixar mais jogadores na área adversária e voltar à frente do placar. No primeiro lance que foi acionado, chutou poro cima do travessão. Nos acréscimos, a última tentativa. Mario Götze cobrou falta e o desvio na barreira resultou em escanteio. Em cobrança executada pelo próprio, Aubameyang cabeceou sozinho, mas errou o alvo. Lamúria alemã, comemoração cipriota.