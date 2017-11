Anderlecht x Bayern de Munique AO VIVO online na Uefa Champions League (0-0)

Boa tarde, torcedor! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Anderlecht x Bayern de Munique, válido pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017-2018 aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Relembre como foi o primeiro confronto entre Bayern de Munique x Anderlecht na atual edição da Champions League

A arbitragem será inglesa. Anthony Taylor será o árbitro principal, enquanto Gary Beswick e Adam Nunn serão os assistentes.

O jogo será disputado no Constant Vanden Stock Stadium, localizado em Bruxelas, capital da Bélgica.

“Eu tenho falado muito com o time e com jogadores individuais desde o retorno. Eu quero ajuda-los a desenvolver e a ficar confiante. Nós também trabalhamos juntos para tornar a defesa mais estável. Nós permanecemos ambiciosos e ainda temos nossa intenção de vencer cada jogo que jogamos. Nunca subestimamos os nossos adversários. Talvez o Campeonato Belga não seja tão forte como a Espanha, Inglaterra ou Alemanha, mas isso não significa que o Anderlecht não seja um adversário difícil. Eu assisti ao jogo contra o Club Brugge e fiquei impressionado. Desde que o novo treinador assumiu, percebi que eles se tornaram mais fortes defensivamente”, explicou.

O técnico Jupp Heynckes afirmou que trabalha constantemente para aumentar a confiança dos atletas e descartou qualquer afirmação de que não há chances de vitória por parte do Anderlecht, principalmente depois de ter visto o principal clássico belga contra o Club Brugge.

Foto: Dean Mouhtaropoulos|AFP|Getty Images

Cinco jogadores seguem no departamento médico por conta de lesão. O goleiro Manuel Neuer, os laterais Rafinha e Alaba, o meia Franck Ribéry e o atacante Thomas Müller certamente não entram em campo. O atacante francês Coman tem condições duvidosas e ainda não sabe se vai atuar nesta noite.

Com a afirmação do bom momento na temporada, o Bayern de Munique segue completamente motivado para o jogo contra o Anderlecht, apesar de ser como visitante. Disparado na liderança da Bundesliga e firme na busca pelo inédito hexacampeonato nacional, os bávaros agora tentam a primeira colocação no Grupo B. O time não depende apenas de si, pelo menos por enquanto. Para se aproximar do líder PSG, é necessário vencer o Anderlecht e torcer por tropeço dos franceses contra o Celtic, para não ficar na vice-liderança ao fim da primeira fase por conta dos critérios de desempate.

“Nossa intenção é fazer um bom jogo, espero que com mais eficiência em relação ao jogo contra o PSG e por mais de um tempo. Podemos não ser a mais forte das equipes, mas sabemos que no futebol tudo é possível e que o lado mais forte nem sempre ganha. Nós temos que fazer o nosso melhor contra o Bayern de Munique. Não acredito que eles nos menosprezem, alemães não subestimam. Espero que eles tenham o mais forte possível de seu desempenho”, explicou.

Em entrevista coletiva, o comandante do Anderlecht deixou claro que a vitória é fundamental e vai fazer valer o mando de campo para superar um adversário que, de acordo com o treinador, não há menosprezo nem subestimação por parte do time germânico.

Foto: Virginie Lefour|AFP|Getty Images

Para o duelo desta tarde, o técnico Hein Vanhaezebrouck tem três desfalques certos e a lista pode aumentar para cinco. Não entram em campo de certeza o defensor Sowah e os meias Andy Najar e Stanciu; lesionados. A presença dos defensores Obradovic e Mbodji ainda é incerta e será oficialmente divulgada momentos antes de a bola rolar.

A campanha do Anderlecht é muito ruim. Nos quatro jogos disputados, nenhum ponto conquistado. Em algumas partidas, a equipe até assustou em algumas oportunidades, chegou a incomodar grandes adversários, mas saiu derrotada ao fim das contas. Com chances matemáticas de classificação à UEL, o time conta com o mando de campo para se manter em uma competição internacional.

Os dois times não podem sair satisfeitos após o confronto, uma vez que o duelo entre PSG x Celtic acontece simultaneamente e qualquer resultado pode prejudicar os objetivos tanto de uma equipe como de ambas, pelo menos nesta rodada.

Aparentemente, o jogo pode não ter muitas pretensões, uma vez que o Anderlecht está eliminado e o Bayern de Munique está classificado às oitavas de final. Porém, o confronto tem importantes motivações para as equipes. Os belgas buscam a primeira vitória no torneio continental e ainda sonham com vaga na Uefa Europa League. Por outro lado, os alemães miram a liderança do Grupo B.