Com dois de Kalou, Hertha Berlin derrota Hannover e encerra sequência negativa

Depois de três jogos sem vitória, o Hertha Berlin voltou a vencer. No Estádio Olímpico, a equipe da capital derrotou o Hannover 96 por 3 a 1, nesta quarta-feira (13), em jogo válido pela 16ª rodada da Bundesliga. Kalou, duas vezes, e Torunarigha para marcaram os gols dos berlinenses, ao passo que Bebou descontou a favor dos visitantes.

Com os três pontos conquistados, a "Velha Senhora" subiu uma posição na tabela de classificação e é a 11ª. Já o time do Norte segue em décimo lugar.

Na próxima rodada, o Hertha visita o vice-líder Red Bull Leipzig no domingo (17). No mesmo dia, o time do Norte recebe o Bayer Leverkusen na sua casa, a AWD Arena.

Hertha saí em vantagem e domina primeiro tempo

Buscando reabilitação depois de conquistar apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o técnico Pál Dárdai alterou a equipe titular com as entradas de Pekarik, Kalou e Lazaro. Já os visitantes, que vem de triunfo contra o Hoffenheim, vieram apenas com uma alteração: Harnik no ataque, no lugar de Benschop.

Durante os primeiros minutos, os donos da casa começaram com maior posse de bola e, portanto, controlavam o meio-campo. No entanto, eram os "Vermelhos" que criavam as chances de maior perigo, com Harnik e Fullkrug.

Aos 18, as apostas do técnico da "Velha Senhora" mostraram-se acertadas: Lazaro achou Pekarik livre pela esquerda dentro da grande área que, com um cruzamento perfeito, deixou o gol livre para Kalou balançar as redes: 1 a 0 para os donos da casa.

Kalou observa bola entrar depois de cabeceio (Foto: Divulgação/Bundesliga)

Reagindo, o Hannover assustava na bola parada, com bons cruzamentos de Klaus para as finalizações de Sane e Sorg pelo alto. Mas Jarstein estava muito sólido embaixo da trave para impedir o empate de seus adversários.

Nos acréscimos do primeiro tempo, quando a partida parecia encaminhar-se para o intervalo, ainda deu tempo para mais um do time da capital: no cruzamento de Plattenhardt, a bola sobrou para Kalou que fez seu segundo no jogo.

Hannover desconta e cresce na segunda parcial, mas Torunarigha decide

Atrás no placar, o treinador Andre Breitenreiter promoveu mudanças no meio-campo de sua equipe, em busca da reação: Fossum e Sarenren-Bazee nos lugares de Sorg e Klaus. Aos 64, os visitantes responderam: Sane cabeceou perigosamente, parando em Jarstein. No rebote, Bebou apareceu livre dentro da pequena área para descontar: 2 a 1.

Com o gol, os "Vermelhos" cresceram na partida, passando a criar as principais chances. Aos 74, a bola sobrou novamente para Bebou que chutou cruzado, mas Sarenren-Bazee não conseguiu empurrar para o fundo das redes.

Aos 82, quando o Hannover parecia mais próximo do empate, na bola aérea, Torunarigha cabeceou, Tschauner ainda tentou afastar, mas a bola ultrapassou completamente a linha, ampliando a vantagem do Hertha e definindo o placar.