Heynckes cita atuação abaixo em vitória do Bayern sobre Colônia: "Deveria ser mais animado"

Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

O Colônia dificultou bastante a vida do Bayern de Munique nessa quarta-feira (6), na Allianz Arena, em partida válida pela 16ª rodada da Bundesliga. Mesmo com desfalques, os Bodes acertaram a marcação em boa parte do encontro, mas não foram capazes de evitar a vitória bávara, que foi analisada pelo treinador Jupp Heynckes. O comandante sentiu que a equipe estava fora do tom, que não estava animada o suficiente e que isso influenciou na criação.

"Deveríamos ter jogado muito mais rápido, mais animado, um melhor jogo de movimentção, realocar o jogo, vir de fora [...] o time não estava vivo o suficiente da cabeça, animado o suficiente. Demorou muito, mas temos esses jogos, temos um enorme programa atrás de nós - e dois jogos importantes à nossa frente " disse.

De qualquer maneira, o técnico do líder da Bundesliga não saiu completamente insatisfeito com a atuação da equipe e exaltou a capacidade do time em sair vitorioso mesmo em jogos complicados.

"Nós lutamos bastante hoje, mas mostramos que ainda somos capazes de vencer jogos como esse" completou o técnico.

Agora o Bayern inicia a preparação para a partida contra o Stuttgart, no sábado (16), às 12h30 (horário de Brasília) na Mercedes-Benz Arena, em partida válida pela 17ª rodada da Bundesliga, a última antes da pausa de inverno.