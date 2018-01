Na reestreia de Mario Gómez, Stuttgart derrota Hertha Berlin com gol contra

Depois da longa pausa de inverno de quase um mês de duração, a Bundesliga retornou neste final de semana. Neste sábado (13), em partida válida pela primeira rodada do returno, o Stuttgart recebeu o Hertha Berlin em sua casa, a Mercedes-Benz Arena.

Depois de seis jogos sem vitória, os donos da casa voltaram a vencer. O placar foi de 1 a 0, com gol contra do zagueiro Stark. Com os três pontos conquistados, os Vermelhos ganharam três posições e ocupam a 12º colocação, com 20 pontos.

Primeiro tempo sem gols, mas com grandes chances para os dois lados

Antes mesmo da bola rolar, o principal destaque da partida era a reestreia do atacante Mario Gómez com a camisa do Stuttgart. Nos primeiros minutos, a equipe da casa levava mais perigo à meta de Jarstein, com jogadas rápidas pelos lados do ataque, protagonizadas pelo atacante grego Donis. Aos 8, o "Super Mario" já teve sua primeira chance, em bola levantada pela direita, o camisa 27 cabeceou perigosamente rente à trave direita do goleiro adversário.

Gómez entra em campo (Foto: Getty Images)

Os visitantes tentavam equilibrar as ações, mas tinham dificuldades na construção de jogadas, por conta da boa marcação do sistema defensivo dos adversários. Aos 23, Leckie fez ótima jogada individual pela direita e achou Lazaro livre dentro da pequena área, mas o austríaco não aproveitou a chance, chutando pelo lado direito do gol de Zieler.

Quatro minutos mais tarde, foi a vez dos Vermelhos responderem: o lateral Aogo apareceu livre dentro da área, mas acabou pegando muito em baixo da bola, que passou em cima do travessão, assustando os torcedores do Hertha. Aos 31, em contra-ataque rápido dos visitantes, Selke cruzou para Kalou que finalizou, mas o arqueiro adversário conseguiu o desvio para a linha de fundo.

Lazaro disputa bola com adversário (Foto: Getty Images)

No minuto seguinte, Gómez chegou a balançar as redes, mas estava em posição irregular. Aos 40, Kalou voltou a assustar: livre dentro da pequena área, exagerou na força no cabeceio depois do ótimo cruzamento de Maier. O gol amadurecia para as duas equipes, mas os atacantes pecavam nas finalizações.

Stuttgart domina e leva a vitória com gol contra

As equipes voltaram sem alterações para a segunda etapa. O cenário seguiu o mesmo do final do primeiro tempo, com uma partida muito aberta e ambos times criando boas chances. Aos 62, os donos da casa tiveram ótima chance no contra-ataque puxado por Gómez, porém, Akolo errou a finalização, desperdiçando mais uma oportunidade.

Dominando as ações, o Stuttgart ganhou confiança. Pressionando pelo lado direito com Aogo, criava as jogadas mais perigosas. Aos 77, Insua deixou Gómez livre dentro da área. No momento do chute, o atacante foi desarmado por Stark que, teve a infelicidade de tocar contra a própria meta: 1 a 0 para os Vermelhos.