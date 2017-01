Após quebra de jejum, Luis Enrique declara: "Essa vitória foi encorajadora"

(Foto: Getty Images)

O Barcelona quebrou um jejum de quase dez anos sem vitória no Anoeta nesta quarta (19) quando ganhou do Real Sociedad por 1 a 0. A partida foi o jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei e o gol da vitória foi marcado por Neymar, de pênalti.

O técnico Luis Enrique falou sobre a importância de ganhar o primeiro jogo: “Esse foi o primeiro passo para as semis. Mas nós sabemos que a segunda parte dessa etapa ainda está por vir”, declarou Luis. “No entanto, essa vitória foi especialmente encorajadora porque veio em um campo que tradicionalmente tem sido tão difícil para nós”.

O jogador Sergio Busquets também comentou sobre a vitória: “Nós fomos sólidos tanto no ataque quanto na defesa. Mas ainda tem o jogo de volta e nós sabemos a qualidade do time deles”.

O jogo foi nervoso e teve alguns lances polêmicos. Em resposta à falta de cartão para Lionel Messi, Illaramendi postou nas redes sociais: “Outra vez o mesmo de sempre! Outra vez...”. Depois o jogador declarou à mídia: “Escrevi no Twitter o que eu penso. Se Messi vestisse outra camisa hoje seria expulsado. Na Liga aconteceu o mesmo, nos roubam. Já estamos cansados”.

Quando perguntado sobre as declarações do jogador do Real Sociedad, o croata Rakitic disse: “Não sei do que se queixa. Ás vezes é melhor deixar o celular no bolso um pouco mais”.

A partida também não contou com Iniesta no segundo tempo e o zagueiro Sergi Roberto comentou a falta do colega: “Iniesta é muito importante para nós mas acredito que André Gomes também fez uma partida muito boa”.

O jogo de volta será Camp Nou, na próxima quinta-feira (26), às 18h15.