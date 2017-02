Casemiro marca golaço e Real Madrid derrota Napoli de virada

Nesta quarta-feira (15), o Real Madrid deu um importante passo rumo às quartas de finais da Uefa Champions League 2016/17. Os merengues receberam o Napoli pelo jogo de ida das oitavas, no estádio Santiago Bernabéu, saíram atrás por conta de um bonito com de Insigne, mas Benzema, Kroos e Casemiro, com um chutaço de fora da área, comandaram a virada merengue.

Com este resultado, o Napoli precisará vencer por 2 a 0 no dia 7 de março, uma terça-feira, no estádio San Paolo, para se classificar, enquanto os merengues podem ser derrotados por até um gol de diferença para confirmar a passagem para as quartas.

Madrid é melhor, mas Napoli faz bom jogo

Foto: Javier Soriano/AFP/Getty Images

O início de jogo merengue no Santiago Bernabeu foi melhor que os dos napolitanos, tanto que no primeiro minuto Cristiano Ronaldo chegou bem pela esquerda, com velocidade, e rolou para Benzema na grande área. O francês emendou de primeira, mas Pep Reina fez grande defesa com apenas uma mão.

Porém, o Napoli era um time inteligente e que iria aproveitar as chances que tivesse, tanto que na primeira boa chegada, marcou. Aos 8', Hamsik recebeu com muito espaço e deu bom passe para Insigne entre os zagueiros. Da intermediária, o italiano observa Navas adiantado, mau colocado e dá um lindo tapa com efeito, fazendo a bola morrer no canto do goleiro costarriquenho: 1 a 0 Napoli.

Mesmo após tomar o gol, o Real Madrid seguiu em cima e com mais intensidade em suas chegadas a frente, tanto que conseguiu o empate dez minutos depois, quando Kroos lançou James, que passou para Carvajal. O lateral merengue dominou e deu um lindo cruzamento de trivela na cabeça de Benzema, que subiu mais que Raul Albiol para cabececar com força e deixar tudo igual no Bernabeu: 1 a 1.

Após o empate, os merengues mantiveram a superioridade, ainda mais pelo empate não ser um resultado tão benéfico. A melhor chance da virada veio mais uma vez com Benzema, quando Cristiano Ronaldo recebeu com muito espaço na direita, avançou e cruzou para a marca do pênalti para o francês, que finalizou, a bola pegou no pé de Reina, que fechou bem o ângulo, e ainda pegou na trave antes de ir pela linha de fundo.

Merengues viram com direito a golaço de Casemiro e abrem vantagem

Kroos comemorando seu bonito gol (Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

O segundo tempo começou e os merengues manteram a mesma pegada da primeira, dominando todas as ações da partida. Só que diferente da primeira etapa, o Real Madrid começou marcando logo cedo. Aos 4', Cristiano Ronaldo recebeu mano a mano com Koulibaly na direita, deixou o zagueiro do chão, invadiu a área e rolou atrás para Kroos, que deu seu famoso e lindo tapa de primeira, no contra-pé de Pep Reina, deixando os merengues na frente: 2 a 1 Real Madrid.

Mas o grande lance do jogo estava para acontecer. Aos 9', James tentou tabelar com Benzema, mas a bola pegou na marcação e subiu. O brasileiro Casemiro, totalmente livre, emendou um belíssimo chute de primeira, totalmente na veia, e marcou um verdadeiro golaço no Santiago Bernabéu, deixando tudo ainda mais tranquilo para a equipe merengue: 3 a 1 Real Madrid.

Após o terceiro gol, o Real Madrid deu uma diminuída no ritmo, o que era esperado. Se aproveitando disso, o Napoli quase diminuiu aos 22', quando Callejón foi bem lançado pela direita, escorou para trás e Mertens, quase da marca do pênalti, finalizou de primeira, mas por cima do gol de Navas, perdendo uma grande chance.

Mas após esse susto, os merengues voltaram a tomar conta das ações da partida, trocando passes e ainda chegando com relativo perigo à meta de Pep Reina, porém nada mais aconteceu e a partida ficou mesmo no 3 a 1.