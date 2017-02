Casemiro comenta golaço contra Napoli e mira título da UCL: "Objetivo nosso"

Google Plus

Casemiro levou a torcida do Real Madrid à loucura após o gol

Autor do terceiro gol da vitória do Real Madrid sobre o Napoli nessa quarta-feira (15), o meio-campista Casemiro afirmou que o lance é fruto de treinamento. Aos nove minutos do segundo tempo, o brasileiro acertou um lindo arremate, sem deixar a bola tocar ao chão, de fora da área para sacramentar o triunfo por 3 a 1, no Santiago Bernabéu.

“Nós trabalhamos todos os dias, principalmente eu, que tenho que chegar de fora da área para pegar para o gol. É uma coisa bem treinada”, disse o camisa 14, ao Esporte Interativo. “Muito feliz, não só por marcar o gol, mas pela equipe ter jogado muito bem. O time está de parabéns”, completou.

A vitória deixa o Real Madrid com uma boa vantagem para o duelo de volta, no San Paolo, em Nápoles, no dia 7 de março. O time madrilenho pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim avançará às quartas de final. Casemiro, porém, adotou uma postura cautelosa ao comentar sobre a segunda partida.

“Jogo difícil. Sabemos que ainda falta muito e o resultado não está ganho. Mas, como eu falei, temos um jogo da Liga, no fim de semana, muito importante”, ponderou o jogador. “Sabemos que eles jogam muito bem, mas não vou falar aqui porque falta muito. Sabemos que o que está por vir é o mais difícil. Vamos manter a humildade, a tranquilidade. Tem jogo importante no fim de semana. Vamos pensar partida a partida, porque falta muito”.

Casemiro vibrou muito após marcar contra o Napoli

Casemiro ainda ressaltou a importância de o Real Madrid disputar a Champions League, que, segundo o brasileiro, é meta do clube para a temporada. “Tem que pensar jogo a jogo. Claro que [conquistar a Champions] é o objetivo nosso. Esse clube joga por Champions League, a torcida nossa transmite isso, que a Champions League é algo diferente. Temos que manter os pés no chão, com muita tranquilidade, mas é claro que é um objetivo nosso”, frisou.

Agora, o Real Madrid dá uma pausa na competição europeia e volta as atenções à La Liga. Neste sábado (18), os comandados de Zinedine Zidane recebem o Espanyol, no Santiago Bernabéu, às 13h15 (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do certame.