Bale marca no seu retorno e ajuda Real Madrid a vencer Espanyol

INCIDENCIAS: partida válida pela 23ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizado no estádio santiago bernabéu, em madri

O Real Madrid segue mais líder do que nunca. Neste sábado (18), os merengues receberam o Espanyol pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17 e venceram por 2 a 0, com gols de Morata e de Bale, que retornou à equipe após três meses. Um grande retorno para um jogador importantíssimo no plantel merengue.

Com este resultado, o Real Madrid abre quatro pontos de vantagem para o vice-líder Barcelona, que joga neste domingo (19) contra o Leganés. O Espanyol segue na nona colocação com 32 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Celta de Vigo, que tem 30.

O Real Madrid já entra em campo na próxima quarta-feira (22), em jogo adiado da 16ª rodada, quando visita o desesperado Valencia, às 16h45. O Espanyol só volta aos gramados no próximo domingo (26), quando recebe o Osasuna, às 8h.

Merengues dominam e abrem o placar com Morata

Morata abriu caminho para o triunfo

O começo de jogo foi de bastante estudo pelo lado merengue no Santiago Bernabéu. O Real Madrid tinha muita dificuldade para furar o ótimo bloqueio que os visitantes, mesmo com a excessiva troca de passes e volume de jogo imprimido no início de embate. O Espanyol, por outro lado, tentava chegar nos contra-ataques e nas ligações diretas, buscando a velocidade de Gerard Moreno.

Mas na medida que a partida se desenrolava, os merengues conseguiam criar. A primeira chance veio após cobrança de escanteio, quando Kroos cobrou na cabeça de Pepe, que cabeceou para o chão, mas a bola foi pela linha de fundo. Enquanto os merengues começaram a criar, os comandados de Quique Sanchez Flores seguiam se defendendo, mas sem conseguir chegar ao gol de Navas.

Só que depois de tanto pressionar, o Real Madrid finalmente chegou ao gol no Bernabéu. Aos 33', Isco tabelou com Cristiano Ronaldo, recebeu com espaço, levantou a cabeça e cruzou com perfeição para o meio da área, onde estava Morata, que se antecipou ao marcador e cabeçou bonito, no canto de Diego López, deixando tudo mais tranquilo para os merengues: 1 a 0 Real Madrid. Depois disso, nada mais aconteceu na primeira etapa.

Bale retorna, marca e confirma triunfo

Retorno de gala para o galês (Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

O segundo tempo começou mais interessante em Madri, pois o Espanyol, atrás no placar, voltou jogando mais para frente, o que acarretava, também, em mais espaços para o Real Madrid, que chegavam com mais velocidade pelas laterais. Os visitantes conseguiam fazer uma leve pressão em busca do empate.

A melhora da equipe catalã foi visível na segunda etapa, tanto que a primeira boa chance dos 45 minutos finais foram dos visitantes, quando Hernan Pérez, que entrou no intervalo da partida, recebeu na direita e arriscou com a bola no ar, para boa defesa de Kiko Casilla, que trabalhou pela primeira vez na partida após cerca de 60 minutos.

Só que quem não faz, leva, e de uma maneira clássica merengue: contra-ataque, e com o gol de um cara retornou nesta partida: Gareth Bale. Aos 38', Cristiano Ronaldo aproveitou erro no ataque do Espanyol, roubou e acionou Isco na esquerda. O meia dominou e tocou em profundidade para Bale, que dominou, avançou, invadiu a área e finalizou na saída de Diego López, confirmando o triunfo merengue e retornando de maneira espetacular: 2 a 0 Real Madrid.