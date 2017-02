Málaga vira no primeiro tempo, vence Las Palmas e clubes seguem no meio da tabela

No encerramento da 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017, Málaga e Las Palmas disputaram um duelo bem interessante em La Rosaleda, principalmente no primeiro tempo, quando a partida foi definida e jogada com mais intensidade. Os donos da casa fizeram valer o mando de campo e venceram por 2 a 1. Mauricio Lemos abriu o marcador para os visitantes, enquanto Pablo Fornals e Charles garantiram a virada da equipe andaluz.

Com o resultado, as equipes seguem no meio da tabela de classificação. O time da Andaluzia ocupa a 13ª posição, com 26 pontos. O clube das Ilhas Canárias está um posto acima, com 28 pontos ganhos. A próxima rodada acontece no próximo fim de semana. O Las Palmas encara a Real Sociedad na noite da sexta-feira (24), no Estádio Gran Canaria. Por sua vez, o Málaga mede forças contra o Eibar no Ipurua, localizado no País Basco, no sábado de carnaval (25).

O primeiro tempo foi muito movimentado e os principais lances de todo o confronto aconteceram na etapa inicial. Aos 19 minutos, foi registrada a primeira boa oportunidade do jogo. Em cobrança de falta, Mauricio Lemos executou o lance com precisão e abriu o placar para o Las Palmas. Os donos da casa não se deram por vencidos e buscaram o empate pouco tempo depois. Aos 27, Pablo Fornals recebeu passe na área e deu um belo toque por cima do goleiro para igualar o marcador.

Assim como não demorou para buscar o empate, os Boquerones conseguiram a virada em pouco tempo. Aos 35 minutos, Keko deu assistência para Charles finalizar de curta distância, mas o suficiente para dar a vitória aos mandantes.

No segundo tempo, aconteceram alguns lances de perigo, mas o gol não saiu. As equipes alternaram em finalizações muito boas para balançar as redes. Aos cinco minutos, Kevin-Prince Boateng dominou dentro da área e finalizou bonito, mas a defesa desviou e a pelota bateu na trave. Aos nove, a resposta veio quando Pablo Fornals arriscou, mas Javi Varas defendeu.

Aos 17, o Málaga quase ampliou o marcador com Demichelis. O zagueiro subiu alto após cobrança de falta, mas cabeceou por cima. A situação ficou um pouco mais complicada quando José Rodríguez recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com isso, o Las Palmas partiu para cima em busca do empate e quase conseguiu nos acréscimos. Jesé arriscou da entrada da área e tirou tinta da trave. Mas o Málaga saiu vencedor do confronto e garantiu três importantes pontos.