Valencia tem início avassalador e bate Real Madrid em partida adiada da 16ª rodada

Foi na garra. Nesta quarta-feira (22), Valencia e Real Madrid duelaram em partida adiada da 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17, no estádio Mestalla. Com um início sensacional, marcando duas vezes nos primeiros dez minutos, os morcegos venceram por 2 a 1, com gols de Zaza e Orellana. Cristiano Ronaldo marcou o gol merengue.

Com este resultado, o Valencia respira e pula para a 14ª colocação, chegando aos 26 pontos. O Real Madrid segue líder com 52 pontos, um a mais que o vice-líder Barcelona, mas perdendo a chance de ampliar. Os merengues ainda tem um jogo a menos a fazer contra o Celta de Vigo.

As duas equipes entram em campo novamente no próximo final de semana. O Valencia encara o Deportivo Alavés no sábado (25), às 9h da manhã. No domingo (26), às 16h45, em jogo que fecha a rodada, os merengues visitam o Villarreal.

Valencia tem início avassalador, mas Cristiano deixa tudo em aberto

Os primeiros segundos de jogo foram melhores dos visitantes, marcando em cima e com qualidade. Porém, na primeira boa chance do jogo, a bola balançou a rede, e foi pelo lado dos donos da casa, quando logo aos 4', Munir cruzou, Zaza dominou de costas para o gol e girou finalizando de canhota, marcando um belíssimo gol e deixando os morcegos na frente logo cedo: 1 a 0 Valencia.

E a eficiência dos donos da casa no início de partida era espetacular. E se achavam que o gol foi só algo "avulso", o Valencia provou o contrário. Cinco minutos após o gol, os donos da casa voltaram a marcar, quando Zaza puxou contra-ataque, passou para Nani, que observou bem a passagem de Orellana, que recebeu livre, cara a cara com Navas, e finalizou por debaixo das pernas do arqueiro costarriquenho: 2 a 0 Valencia. Início perfeito para o torcedor Ché.

Depois do "baque", o Real Madrid conseguiu equilibrar a partida e começou a trabalhar mais a bola. Porém, a dificuldade dos merengues em furar o bloqueio ché era grande. Por outro lado, quase que o Valencia ampliou para 3 a 0 a vantagem, quando Dani Parejo cobrou muito bem a falta pela esquerda e obrigou Navas a fazer uma grande defesa.

Mas no apagar das luzes, os merengues conseguiram botar fogo na partida. Aos 44', em uma jogada característica da dupla Marcelo e Cristiano Ronaldo, o brasileiro cruzou quase de trivela e o português subiu bonito, do jeito que só ele sabe, e cabeceou com perfeição, sem chances para Diego Alves: 2 a 1 Valencia. Jogo prometia na segunda etapa.

Morcegos seguram pressão merengue e garantem grande vitória

Atrás do placar e vendo a necessidade da vitória para abrir mais vantagem na liderança, o Real Madrid voltou pressionando desde o início no Mestalla, tomando conta do meio de campo. Porém, o Valencia era muito perigoso por conta dos contra-ataques, chegando com bastante velocidade, além de seguir se defendendo muito bem.

Porém, mesmo com a pressão, quase que o Valencia ampliou a vantagem aos 15', quando Dani Parejo fez uma grande jogada pela esquerda, deixando no chão dois adversários, e, mesmo sem ângulo, finalizou na saída de Navas, mas o goleiro merengue fechou bem e defendeu. Os morcegos eram perigosos quando chegavam.

No final da partida, foi um verdadeiro bombardeio merengue à meta de Diego Alves. Várias bolas foram alçadas na área, com praticamente todo o time do Real Madrid ocupando o campo de ataque. Mas mesmo com a grande intensidade e volume, os merengues não conseguiram marcar e foram derrotados pelo Valencia no Mestalla.