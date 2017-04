Apesar dos lances polêmicos, Sergio Ramos declara: "Não houve roubo"

(Foto: Getty Images)

Após vitória contra o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu nesta quarta (18), o Real Madrid se classificou para as semi finais da Champions League. O jogo contou com lances polêmicos envolvendo erros do árbitro e no final da partida, esse foi o assunto principal comentado pelos jogadores.

O zagueiro Sergio Ramos falou sobre a o jogo, que o Real conquistou a vitória somente na prorrogação: "Partida muito dura diante de um adversário muito complicado. No geral, o Madrid foi o melhor. Nós sofremos e somos os justos merecedores".

Sobre o lances de impedimento que geraram polêmica, Ramos disse que não houve 'roubo': "Respeito a opinião de todo mundo, mas não houve o roubo que falam. Os árbitros às vezes te dão e outras te tiram", declarou o espanhol.

Durante o jogo, após o primeiro gol da prorrogação no qual o atacante Cristiano Ronaldo estava em posição de impedimento, o zagueiro do Barcelona Gerard Piqué twittou reticências, provocando a torcida madridista. Sergio comentou o incidente: "Que o Piqué rebobine, que volte à partida do PSG e veremos o que acontecerá amanhã", disse o jogador do Real sobre os lances polêmicos da partida de volta entre Barcelona e Paris Saint-Germain na Champions.

Já o brasileiro Casemiro disse que o resultado não tem relação com os erros do árbitro: "O árbitro está ali para fazer o seu melhor. Claro que às vezes pode enganar-se e cometer erros, mas não creio que tenha sido pelo árbitro que fizemos este resultado", declarou o jogador.

Sobre a partida, o meia ressaltou as dificuldades da partida: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Jogar contra o Bayern é sempre complicado pois eles têm sempre jogadores com muita qualidade. Com o resultado de 1-1 o jogo estava aberto e complicado, e quando ficamos com mais um jogador, fomos muito superiores", finalizou.