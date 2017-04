Marcelo decide no fim, Real Madrid bate Valencia e assume liderança da La Liga

Google Plus

INCIDENCIAS: 35ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17, partida realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).

Na manhã deste sábado (29), o Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, e se mantém na liderança do Campeonato Espanhol 2016/17. O jogo estava empatado até aos 40 minutos, quando o brasileiro Marcelo decidiu o jogo a favor dos merengues.

Com a vitória, o Real Madrid vai a 81 pontos e se mantém na liderança - ainda com um jogo a menos. Já o Valencia, que não briga mais por nada na temporada, se mantém na 12º posição com 40 pontos.

Na próxima rodada, o Real Madrid visita o Granada, no sábado (6), às 15h45 (de Brasília). Já o Valencia recebe o Osasuna, no Mestalla, domingo (7), às 11h15.

Valencia assusta no começo, mas Real Madrid se recupera e sai na frente com gol de Cristiano Ronaldo

Apesar de jogar em casa, o Real Madrid tinha pelo caminho um adversário que tem complicado os últimos encontros. Logo no primeiro lance do jogo, Santi Mina mostrou que desta vez não seria diferente, aproveitou falha de Sergio Ramos, finalizou na saída de Navas e acertou a trave.

Nos primeiros 20 minutos, apesar de mais posse de bola, o Real Madrid assustou pouco a meta de Diego Alves. Apenas aos 17 minutos que o goleiro brasileiro fez a primeira defesa, em finalização de Benzema na entrada da área. Porém, pouco antes, Orellana havia recebido entre Nacho e Sergio Ramos, com certa liberdade, mas finalizou torto e o lance que podia ser perigoso, acabou não sendo.

As chances do Real Madrid começaram a surgir depois dos 20 minutos. Cristiano Ronaldo precisou de duas oportunidades para abrir o placar no Santiago Bernabéu. Na primeira, a cobrança de falta passou por cima do gol. Porém, na segunda, aproveitou o cruzamento de Carvajal pela direita e cabeceou cruzado para marcar o primeiro gol merengue aos 26 minutos.

Depois do gol, o Real Madrid comandou a partida. Embora não tenha levado mais perigo ao gol de Diego Alves, o time merengue tinha mais posse de bola e não levou mais sustos até o fim do primeiro tempo. O Valencia conseguiu apenas mais uma chance, em finalização de fora da área de Munir, mas a bola foi para fora.

Diego Alves defende pênalti de Cristiano Ronaldo, Valencia consegue o empate, mas Marcelo decide no fim

O Real Madrid voltou melhor para o segundo tempo e continuava com o controle da partida. Aos dez minutos, Benzema finalizou na trave e no rebote Modric foi derrubado na área. Na cobrança, Diego Alves defendeu a cobrança de Cristiano Ronaldo e impediu o segundo do camisa 7.

Depois do pênalti perdido, o Real Madrid sentiu e o ritmo diminuiu. Apesar das entradas de Asensio e Morata, o time não criou mais grandes oportunidades. O Valencia cresceu e aos 36 minutos chegou ao empate em bela cobrança de falta de Parejo. Navas ainda tocou na bola, mas não impediu o gol.

Após sofrer o empate, o Real Madrid se lançou ao ataque e desempatou a partida aos 40 minutos, quando Marcelo recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou de perna direita no canto de Diego Alves.

No fim do jogo, restou ao Real Madrid se fechar e tentar manter o controle da partida até o árbitro encerrar. E foi justamente isso o que aconteceu. Vitória merengue e liderança do Campeonato Espanhol garantida.