Confira os uniformes dos times da primeira divisão espanhola para temporada 2017/18

Foto: Fotomontagem/VAVEL Brasil

Falta cerca de um mês para o retorno do futebol europeu e as equipes já se preparam para a próxima temporada com a divulgação dos seus uniformes. Praticamente todos os times já anunciaram seus novos "kits", alguns de forma oficial e outros perto de divulgar. Com isso, a VAVEL Brasil preparou um texto com os uniformes, com foco nos principais, de todos os clubes que disputarão a primeira divisão na temporada 2017/18.

Real Madrid

Começamos com o atual campeão espanhol e bi da Uefa Champions League, o Real Madrid. Os merengues não tiveram como destaque sua primeira equipação, que segue com a predominância do tradicional branco, mas com alguns detalhes em azul, mas sim ao segundo uniforme, que tem predominância do preto, além de detalhes de verde turquesa e cercado de neón. Um verdadeiro espetáculo, assim como o também belo terceiro uniforme.

Foto: Divulgação/Real Madrid CF/Adidas

Foto: Divulgação/Real Madrid CF/Adidas

Foto: Divulgação/Real Madrid CF/Adidas

Barcelona

Se no Real Madrid a adoração foi quase que 100%, no Barcelona parece não ter sido o mesmo, pelo menos em relação ao uniforme número #1. Com novo patrocinador, o Barça inovou no primeiro uniforme, com certas listas, umas mais grossas e outras mais finas, em vermelho, ou grená. Já no segundo, segue um azul característico, mas sem as listras, o que teve mais aprovação da torcida.

Foto: Divulgação/FC Barcelona/Nike

Foto: Divulgação/FC Barcelona/Nike

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid ainda não anunciou, de forma oficial, seu novo uniforme. Porém, a Nike já parece estar promovendo o novo kit colchonero, que manterá o tradicional contraste de listras em branco e vermelho, só que com certos "cortes" na diagonal, além de alguns detalhes em azul.

Foto: Reprodução

Sevilla

Produzido pela New Balance, os três uniformes do Sevilla seguem a simplicidade, com três cores diferentes e com apenas uma cor predominando em cada. Mesmo com "pouca criatividade", a NB parece ter agradado a torcida rojiblanca, que não reclamou dos uniformes branco (#1), vermelho (#2) e preto (#3).

Foto: Divulgação/Sevilla FC/New Balance

Valencia

O Valencia foi outra equipe que não "inventou" muito e manteve o branco com detalhes pretos nas laterais em seu novo uniforme de número #1. No #2 também nada de surpresa, com as listras e suas cores bem fortes presentes.

Foto: Divulgação/Valencia CF/Adidas

Foto: Divulgação/Valencia CF/Adidas

Athletic Bilbao

Com a New Balance, o Athletic Bilbao não mudou muito seu estilo nos primeiros dois uniformes, mas sim no terceiro, que conta com duas listras grossas em azul e uma branco no meio, além de uma linha bem fina de vermelho. Diferente para a torcida basca.

Foto: Divulgação/Athletic Club/New Balance

Confira os uniformes dos outros times

Villarreal

Foto: Divulgação/Villarreal CF/JOMA

Real Sociedad

Foto: Divulgação/Real Sociedad/Adidas

Foto: Divulgação/Real Sociedad/Adidas

Celta de Vigo

Foto: Divulgação/Celta de Vigo/Adidas

Real Bétis

Foto: Divulgação/Real Bétis/Adidas

Espanyol

Foto: Divulgação/RCD Espanyol/JOMA

Málaga

Foto: Divulgação/Málaga CF/Nike

Foto: Divulgação/Málaga CF/Nike

Eibar

Foto: Divulgação/SD Eibar/Puma

Deportivo Alavés

Foto: Divulgação/Deportivo Alavés/KELME

Foto: Divulgação/Deportivo Alavés/KELME

Las Palmas

Foto: Divulgação/UD Las Palmas/Acerbis

Deportivo La Coruña

Foto: Divulgação/Deportivo La Coruña/Macron

Getafe

Foto: Divulgação/Getafe CF/Joma

Foto: Divulgação/Getafe CF/Joma

Levante

Foto: Divulgação/Levante UD/Macron

Girona e Leganés ainda não divulgaram seus novos uniformes.