Cristiano Ronaldo: "Minha motivação é ser o melhor"

Foto: Getty Images

Favorito ao prêmio da Fifa de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo afirmou em entrevista à ESPN que, apesar dos 32 anos, continua motivado para estar entre os melhores jogadores do mundo e que sua meta é ser o melhor.

"Os melhores jogadores sempre seguem os melhores jogadores. Eles querem estar no topo do jogo, porque os outros estão lá. Você não pode descansar ou dormir, porque se não outro passa você", afirmou o camisa 7 do Real Madrid.

Quatro vezes eleito o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo pode igualar o feito de Messi, do rival Barcelona, com cinco prêmios. O português é o favorito após uma temporada decisiva liderando o Real Madrid ao título espanhol e da Champions League.

"É claro que nós lutamos com todo mundo, com Neymar, com Messi, com Lewandowski, com Higuaín, com os melhores jogadores do mundo. Quero dizer, isso não é brigar, mas competir. É difícil e é saudável. E nós lutamos para ser o melhor. Esse é o meu ponto principal. É ser melhor que eles, ano após ano", declarou o jogador.